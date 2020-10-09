35-летняя певица и ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль появилась в компании молодого ведущего

Как передает Politeka.net, забавные фото парочки появились на фан-странице Тины в Инстаграм. Красотка была одета в желтое роскошное платье, которое пришлось ей по фигуре. Рядом с ней стоял актер и телеведущий Александр Попов, который ведет утреннее шоу выходного дня на «1+1».

На снимках игривая Тина демонстрировала, как соблюдать социальную дистанцию. Она соблазнительно улыбалась и позировала на камеру, при этом держа парня на расстоянии вытянутой руки. Красавчик улыбался ей в ответ. Судя по наряду Тины, фото было сделано на последнем эфире «Танців з зірками».

«Тиночка и @akter: «Держим дистанцию полтора метра». Ворвался на танцы со звёздами и не смог пройти мимо)», - подписали фото авторы страницы.

За день фото собрали почти 2 тысячи лайков. В комментариях оставили массу приятных слов Тине и парню.

«Такие красивые», «Самые любимые», «Самый щупленький из гарема Тиночки», «@danbalan тут к твоей лезут, разберись», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль засветила свои пикантные разрезы в атласном платье желтого цвета. Она записала видео, показав все крупным планом.

Напомним, что Тина Кароль в платье с бесстыжими разрезами сразила наповал: "Так и хочется поцеловать".

Как сообщала Politeka, Кароль с пышным декольте отправилась на поиски "своего" человека: "Можно потратить всю жизнь...".

Также Politeka писала, что Тина Кароль распахнула белую рубашку, устроив переполох на концерте: "Еще бы в ночнушке вышла!".