Українська зірка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників новим відеороликом

Публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, співачка анонсувала вихід нового альбому і відеопроекту під назвою "Знайти своїх".

"Можна витратити все життя, щоб знайти своїх. Серед очей, серед осіб, серед доль все-таки ж десь є вони...",- заявила Тіна Кароль у новому відеоролику.

За задумом сценаристів Тіна Кароль з глибоким декольте записує зворушливе послання на диктофон, проходячи в цей час між застиглих в певних позах людей.

"Тіна, а як зрозуміти що твої це твої? Серцем? Воно іноді підводить. Розум? Жіночий розум взагалі дивна річ. Душею? Її оберігаєш, щоб не поранили", "Тіна, ви прекрасні. Спасибі за вашу творчість, за те, що діліться ним, ваші пісні наповнюють мене з РАВ в раз. Новий альбом прекрасний і вже вивчений буквально напам'ять", "Наша улюблена"," Прекрасна"," Мря своя"," Тіночка, ми знайшли тебе і заспокоїлися, тому що ти наша", - відреагували фанати на новий ролик за участю зірки.

Раніше ми розповідали, що Тіну Кароль запідозрили в романі з гітаристом.

Так, Тіна вибрала молочний худі з рожевими плямами і довгу вузьку спідницю білого кольору для виступу в прямому ефірі. Блондинка постала з мінімумом косметики, майже в домашньому образі.

Також від пильного ока фанатів співачки не зник чарівний флірт, іскра, що пробігла між Тіною і гітаристом Антоном Поповим, який вже більше 10 років працює в її команді.

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