Король поп-сцены Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца, который попал в реанимацию

О состоянии 88-летнего Бедроса Киркорова сын рассказал за кулисами конкурса "Детская Новая волна" в "Артеке", пишут «Дни.ру».

Как известно, у отца Филиппа диагностировали китайский вирус, из-за чего у него нарушился сердечный ритм. Мужчину госпитализировали и положили в реанимацию.

«Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится. Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей», - поделился новостями Филипп Киркоров.

По его словам, ежедневно врачи сообщают ему о состоянии отца. Для артиста остается загадкой, где мог заразиться его отец, ведь он очень редко покидал дом. В основном, он занимался только тем, что отвозил внуков в школу.

Кстати, сам Киркоров уже переболел уханьским вирусом бессимптомно. Он сдал анализ в Греции, который выявил антитела к заболеванию. Он считает, что уже полстраны безсимптомно переболели этим недугом.

Как известно, отец Киркорова известный в Болгарии певец. Он имеет звание народного в Болгарии и России. Мужчина очень много гастролировал по Советскому Союзу.

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