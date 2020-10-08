Экс-участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова похвасталась кадрами с новой фотосессии

Свежие фото победительница популярного шоу опубликовала в своем личном Instagram.

Так, звезда поблагодарила фанатов за постоянную поддержку, которая придает ей сил.

Как призналась Даша Ульянова, она осознала, что всегда может рассчитывать на помощь преданных поклонников.

Для новой фотосессии Даша Ульянова подобрала эффектное красное платье с соблазнительным вырезом и кожаный корсет, который в очередной раз подчеркнул великолепные формы победительницы "Холостяка". На одном из снимков видно, как модель соблазнительно изгибается на кожаном диване.

"Хочу, чтобы вы знали, что я вас всех очень люблю. Такая искренняя поддержка, утешение , казалось бы, от людей, с которыми мы даже не знакомы лично. Огромное вам спасибо, что вы есть. Я поняла, что могу расчитывать на вас. Ценю. P.S. Лицо так и печёт огнём, но я не сдаюсь. Читаю и сохраняю все ваши советы. А пока вспомним какая я была красивая. Девочки , спасибо за фото", - подписала она жаркие снимки.

"Красивая", "Ммм, красоточка", "Идеальная", "Какая же ты красавица", "Просто лучшая", "Сильно красивая", "Вы очень красивая женщина,мудрая, искренняя, откровенная, добрая, веселая, все мужчины должны вами восхищаться, а женщины равняться", "Вау просто...", "Неповторимая", "Пушка", "фото супер", - написали фанаты под новой публикацией.

До этого мы рассказывали, как Даша Ульянова уделала балерину Анастасию Волочкову.

Стройная гимнастка не скрывает, что ей нравится показывать шпагат в самых неожиданных местах. Именно поэтому своеобразной фишкой спортсменки стали фото в Инстаграм с демонстрацией шпагата.

Ульянова же на новом фото в стиле Жана-Клода Ван Дамма растянулась в шпагате на машине и снова дерзко напомнила о себе.

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