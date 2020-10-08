Украинская звезда Тина Кароль заинтриговала поклонников новым видеороликом

Публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, певица анонсировала выход нового альбома и видеопроекта под названием "Найти своих".

"Можно потратить всю жизнь, чтобы найти своих. Среди глаз, среди лиц, среди судеб всё-таки же где-то есть они...", - заявила Тина Кароль в новом видеоролике.

По задумке сценаристов Тина Кароль с глубоким декольте записывает трогательное послание на диктофон, проходя в это время между застывших в определенных позах людей.

"Тина, а как понять что твои это твои? Сердцем? Оно иногда подводит. Разум? Женский разум вообще странная вещь. Душой? Ее оберегаешь, чтобы не ранили", "Тина, Вы великолепны. Спасибо за Ваше творчество, за то, что делитесь им, Ваши песни наполняют меня из разв в раз. Новый альбом прекрасен и уже выучен буквально наизусть", "Наша любимая", "Прекрасная", "Моя своя", "Тиночка , мы нашли тебя и успокоились, потому что ты наша", - отреагировали фанаты на новый ролик с участием звезды.

Ранее мы рассказывали, что Тину Кароль заподозрили в романе с гитаристом.

Так, Тина выбрала молочный худи с розовыми пятнами и длинную узкую юбку белого цвета для выступления в прямом эфире. Блондинка предстала с минимумом косметики, почти в домашнем образе.

Также от зоркого глаза фанатов певицы не скрылся очаровательный флирт, искра, пробежавшая между Тиной и гитаристом Антоном Поповым, который уже более 10 лет работает в ее команде.

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