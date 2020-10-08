Известная певица Ани Лорак похвасталась фигуркой в роскошном платье цвета золота

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек певицы появилось архивное фото, на котором она позировала в красивом обтягивающем платье. Лорак улыбалась и смотрела в кадр, ее волосы красиво спадали на плечи. При этом все внимание поклонников было приковано к пышному бюсту певицы, который она упаковала в золотой корсет платья. Грудь красотки так и норовила выпрыгнуть из глубокого декольте.

«Певица невероятной красоты, уникальный голос, которой покорил миллионы слушателей по всему миру. Искренняя и настоящая, та, кто никогда не сдаётся, верит в добро и несёт свет! Наша Гордость! Самая лучшая, в мире!», - подписали фото авторы фан-аккаунта.

В комментариях под постом певице оставили массу приятных слов.

«Она просто огонь», «Все идеально», «Нет слов! Красота во плоти!», «Супер», «Самая лучшая однозначно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак удивила новым образом. На одном из последних концертов красотка позировала в темных обтягивающих брюках и объемном пиджаке. На ногах певицы были туфли на высоком толстом каблуке. Волосы красотка аккуратно заколола, чтобы они не мешали ей петь.

Напомним, что Лорак без макияжа попыталась скрыть лишнее под массивной кофтой: "Просто ничего себе...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак, которую в детстве отдали в интернат, удивила снимком с мамой: "Настоящие чудеса...".

Также Politeka писала, что Лорак в просвечивающей майке засветила лишнее в ресторане.