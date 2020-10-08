Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева свела поклонников с ума пляжным телом на солнечном фото в бассейне
Звезда, которая уже много лет живет и работает в России, поделилась новым снимком в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На снимке певица позирует в бассейне. На ней черный купальник-бикини, позволяющий Вере продемонстрировать свое идеальное загорелое тело.
Звезда оперлась о бортик бассейна и слегка приподняла голову, томно поправляя очки.
«Он был мой самый сладкий сон...», - подписала снимок Брежнева.
Урезание пенсий до 1600 гривен, украинцев предупредили о новых проблемах: "Те, кто старше 35 лет..."
Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен"
Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал слез, услышав вердикт врачей: "Сначала это была просто боль"
Карантин в разгаре, введены новые ограничения для украинцев: "С полуночи 7 октября...."
Ее поклонники не смогли пройти мимо такого яркого фото.
«Яка гарна україночка», «Веруня вы прекрасны!», «Вера! Хватит нарушать все законы этой планеты!», «Вера вы прекрасна», «Клеопатра», «Всегда супер красива», «Верочка красотка, а где ваш Костик, сто лет не видела», «Вера, ты просто богиня», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Брежнева покорила поклонников милым домашним образом.
Звезда опубликовала новый пост с коротким видео на своей странице в Инстаграм.
На кадрах можно увидеть, как Вера сидит в кресле в простой домашней одежде. На ней черная толстовка с надписью «Вера» и минимум макияжа. В таком виде звезда выглядит очень свежо и естественно. Волосы Брежнева оставила распущенными и не стала утяжелять никакими укладками. В таком простом образе особенно ярко выделяются голубые глаза певицы, которые так и приковывают к себе внимание.
Напомним, Вера Брежнева покорила кадрами с сестрами-красотками, как они выглядят: "Это же так круто, когда...".
Как сообщала Politeka, роскошная Брежнева свела с ума голубыми глазами в домашнем образе: «С годами только красивее!».
Также Politeka писала, что Брежнева огорошила кадрами со своей "сестрой-близняшкой" в откровенном мини: "Две Веры по цене одной".