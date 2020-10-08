Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева свела поклонников с ума пляжным телом на солнечном фото в бассейне

Звезда, которая уже много лет живет и работает в России, поделилась новым снимком в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке певица позирует в бассейне. На ней черный купальник-бикини, позволяющий Вере продемонстрировать свое идеальное загорелое тело.

Звезда оперлась о бортик бассейна и слегка приподняла голову, томно поправляя очки.

«Он был мой самый сладкий сон...», - подписала снимок Брежнева.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого яркого фото.

«Яка гарна україночка», «Веруня вы прекрасны!», «Вера! Хватит нарушать все законы этой планеты!», «Вера вы прекрасна», «Клеопатра», «Всегда супер красива», «Верочка красотка, а где ваш Костик, сто лет не видела», «Вера, ты просто богиня», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Брежнева покорила поклонников милым домашним образом.

Звезда опубликовала новый пост с коротким видео на своей странице в Инстаграм.

На кадрах можно увидеть, как Вера сидит в кресле в простой домашней одежде. На ней черная толстовка с надписью «Вера» и минимум макияжа. В таком виде звезда выглядит очень свежо и естественно. Волосы Брежнева оставила распущенными и не стала утяжелять никакими укладками. В таком простом образе особенно ярко выделяются голубые глаза певицы, которые так и приковывают к себе внимание.

Напомним, Вера Брежнева покорила кадрами с сестрами-красотками, как они выглядят: "Это же так круто, когда...".

Как сообщала Politeka, роскошная Брежнева свела с ума голубыми глазами в домашнем образе: «С годами только красивее!».

Также Politeka писала, что Брежнева огорошила кадрами со своей "сестрой-близняшкой" в откровенном мини: "Две Веры по цене одной".