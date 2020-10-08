Известная украинская певица Вера Брежнева выпустила новую песню про сестер

Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм, опубликовав сразу три версии композиции.

«Это же так круто, когда у тебя есть #sestra по крови или по духу!!! Об этом моя осенняя премьера!», - подписала новый трек Брежнева.

Стоит отметить, что певице близка тема сестер, так как у самой Брежневой их четыре. Артистка выросла в многодетной семье.

Старшая сестра Галина живет в Греции, куда уехала еще в молодости. О ней мало что известно и она редко появляется на общих семейных фото. А вот с младшими сестрами-двойняшками Настей и Викой Вера проводит много времени. Они часто встречаются на праздники и отдыхают вместе семьями.

Кроме этого, у Веры есть сводная сестра Ольга по отцу, которую она нашла уже во взрослом возрасте.

Как известно, одна из сестер Брежневой Вика 10 лет была замужем за продюсером Александром Цекало и родила ему двоих детей. У Галины двое дочерей. Анастасия, как сообщают СМИ, замужем за бизнесменом.

Всего у матери Брежневой уже семеро внуков. Она с удовольствием проводит время с детьми.

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