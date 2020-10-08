Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась приятным сюрпризом, который она получила после своей репетиции

Артистка опубликовала новое фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на снимке балерина позирует в своей студии на фоне станка. Она явно только что закончила репетицию и еще не успела переодеться. На Волочковой простой спортивный костюм с курткой без рукавов, а также пуанты.

В руках у балерины букет светло-желтых роз, который она старательно демонстрирует на камеру.

«Приятный сюрприз после репетиции от холдинга "Известия". Записываем интервью. Я очень ценю внимание и доброту», - подписала фото Волочкова.

Отметим, что поклонники балерины не смогли прокомментировать ее пост, ведь она уже давно отключила такую возможность в своем Инстаграм. На такой шаг звезду толкнуло большое количество негативных комментариев под ее постами.

До этого мы писали, что Волочкова разместила в соцсети две фотографии. На одной из них звезда стоит на фоне роскошного интерьера и держит в руках огромного кота. На Анастасии короткие белые трусики и блузка без рукавов.

На втором снимке Волочкова уселась на диван, но кота из рук не выпускает. Настя решила посадить его на "самое интересное место". Знаменитость вытянула к объективу беспонечные ноги и загадочно улыбается.

Напомним, бесстыжая Волочкова на публику потискалась с молодым любовником: "Близится пенсия и вот результат!".

Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова раскорячилась на диване в неприличной позе: "Это такая свобода!".

Также Politeka писала, что Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен".