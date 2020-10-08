Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила откровением, выложив в соцсети откровенное фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на странице знаменитости в Instagram.

На снимке балерина разлеглась на диване, укутавшись в плед. Однако, скрыв верхнюю часть тела и частично лицо, Волочкова не постеснялась выставить напоказ голые ноги. Кроме того, знаменитость "забыла" надеть юбку и лежит в одних трусиках.

"Любимая подушечка В виде Лакки глазами любимого.😊 А мы вообще решили этот день сделать выходным!🔥👍🌺❤️ Это такая свобода-позволить себе всё, что хочется.😊😉", – подписала фото звезда.

Стоит отметить, что звезда закрыла фанатам возможность комментировать свои фото. Скорее всего, она опасается того, что хейтеры ее раскритикуют.

В связи с этим фанаты ограничились лишь лайками, которыми выразили свою любовь к звезде. Так, за неполных 25 минут таковых оказалось почти две тысячи.

Ранее мы писали, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала часть своей тренировки. Скандальная балерина каждый день показывает новые посты в Инстаграм, однако почти всегда ее критикуют в сети из-за неудачных нарядов, неуместного поведения или же странных кривляний перед объективом. После того, как Волочкову жестко высмеяли за располневшую фигуру, спустя долгое время она решила похудеть и удивила неопрятным видом.

Теперь же на фото и видео с тренировок Волочкова демонстрирует, что справилась и с этим. По ее словам, она для себя разработала индивидуальный режим питания. Долгое время Анастасия ела только салатные листья, сырые или вареные яйца, варенную курицу и овощные супы.

Строгая диета с низким содержанием калорий помогла балерине спросить лишнее, и в видео она демонстрирует, как приводит мышцы в форму:

«До и после репетиции упражнения на тренажерах с весом помогают поддерживать тонус мышц.💪Сегодняшний мой день, как и каждый другой, начался активно.🌺», - пишет Волочкова.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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