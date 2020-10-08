Красотки из Студии «Квартал 95» показали своего «нового участника»

Новое яркое фото опубликовала в своем Инстаграм звезда «Женского Квартала» Марта Адамчук. Об этом пишет Politeka.net.

Юмористка поделилась фотографией со съемок нового выпуска «Квартала». На ней все участницы «Женского Квартала» собрались на сцене. Красотки окружили популярного певца Дмитрия Монатика, который стал гостем их шоу.

При этом все артистки позируют в ярких костюмах всех цветов радуги, наполняя фото яркими красками.

«В команде Женского Квартала появился новый супер участник. Как именно прошло посвящение в коллектив, можно увидеть уже в эту субботу», - подписала снимок Адамчук.

Стоит отметить, что на фото все участницы «Квартала» выглядят очень довольными компанией своего гостя.

До этого мы писали, что Адамчук рассказала, когда представит вниманию публики свой новый проект.

На странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала фотографию, на которой предстала в образе чувственной дивы.

На ней – красный длинный халат с вышивкой и широкими рукавами в восточном стиле, а также длинные черные перчатки. 34-летняя артистка анонсировала новый выпуск «Женского квартала», а также порадовала фанатов:

«Ни одно слово не передаст моего трепета, ведь в этом эфире я представляю проект @mora_singer», – написала она.

Напомним, яркая брюнетка из "Квартал 95" поразила восточным образом в красном: "Ни одно слово не передаст".

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