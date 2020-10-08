Известный юморист, муж примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, Максим Галкин, заигрывал с поклонниками

Артист активно публикует в Инстаграм различные фото видео из своей обычной и профессиональной жизни, передает Politeka.net. В этот раз шоумен показал, как отправился в путь на машине. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Галкин ехал на заднем сиденье и снимал себя на камеру. Артист подставил под кадры музыку и ухмыльнулся в камеру, а после чего подмигнул подписчикам в такт песне.

В подписи Галкин поставил: "😉".

За час пост собрал почти 300 тысяч просмотров.

"Кого кадрит здесь Галкин)-когда он только Алкин?)))", "Годы красят Максима🤩👍💖", "А Аллочка где??💕Мы соскучились!!!Ждем семейного видео!!!💝💘💖💕💞💓💗❣️❣️❣️Максим вы Классный!!!💥💥💥💥😍", "Не, не... чот на Тарзана здесь похож... я его терпеть не могу...", "Красавчик 🔥", "Классный же какой Максим!👍", "Приколист🔥🙌", "Так. Это вы соцсеть перепутали ) с такими видосиками в тик-ток😀", "Максим первый раз вижу Вас сексуальным!", "Привет!!😆😆 И кто его знает - чего он моргает...( песня)🌹🌹🌹😊😊", "Максик, ты такой секси Аллочке повезло", "Красивый умный порядочный и честный Максим и лучший папа для своих малышей❤️❤️❤️", "Само обаяние 😍", "Ой как он смотрит 😅 невинный такой 🤣", - написали пользователи сети.

Напомним, Максим Галкин показал активные танцы жены под современную музыку.

Видно, что примадонне нравится, как она проводит время. Пугачева активно жестикулирует, подпевает и пританцовывает.

Напомним, что помолодевшая Пугачева с "унитазными зубами" и Галкин объявились на публике: "Рот не закрывается после...".

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео.

Также Politeka писала, что в сети рассекретили женщину, на которую растет похожей дочь Галкина, все ахнули: "Лиза - копия...".