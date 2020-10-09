Артистки не боятся экспериментов с образами, внешностью и своим стилем

Именно поэтому звезда одеваются в самые необычные костюмы, стригутся, избавляясь от длинных локонов и меняют себя до неузнаваемости. Тем не менее, некоторые знаменитости считают, что они хороши в любых нарядах, поэтому с легкостью показывают себя в одних пижамах. Представляем вашему вниманию топ-фото звезд в домашних образах.

Ани Лорак не показывает домашние образы на фото, сделанных в уютной обстановке. Певица тщательно оберегает личную жизнь, поэтому скрывает все, что с ней связано. Однако, на постановочных фото для глянца Каролина часто мелькает в образах "для дома". Шелковые пижамы выгодно подчеркивают ее фигуру.

Настя Каменских - напротив, любит показывать фото из дома, рассказывать, как живет и чем занимается. В ее профиле в Инстаграм много фото, на которых она позирует в пижамах и подчеркивает достоинства выгодными образами в целом. Певица предпочитает классические пижамы из шелка с колоритными принтами.

Ким Кардашьян занимается созданием собственной линейки одежды, поэтому звезда часто показывает себя в дизайнерских пижамах. Светлые и нюдовые образы по душе поклонникам, а первые коллекции Ким были распроданы за считанные дни с оглушительным успехом.

Анастасия Волочкова предпочитает теплые пижамы ярких цветов с необычным дизайном. Свободная одежда скрывает ее фигуру, поэтому балерина не стесняется показывать себя лишь в верхней части пижамы и тем самым демонстрировать обнаженные ноги.

Тина Кароль, также, как и Ани Лорак, не любит показывать личное. Домашних фото у звезды в Инстаграм практически нет. Зато постановочных фото для глянца достаточно много. Звезда появлялась в пижаме со стильным дизайном на съемках для журнала, а также на репетиции своего концерта.

Надя Дорофеева не скрывает, как живет дома, делится разными кадрами и поражает стройной фигурой. Специально для популярного журнала вместе с Дмитрием Монатиком Надя устроила съемку на побережье. Среди ярких фото в блестящих нарядах были и домашние. А на карантине Надя восхитила милым орбазом в розовой пижаме в полосочку.

Ольга Бузова любит внимание публики и показывает каждый раз новые наряды, домашнюю одежду и белье. Стройная телеведущая часто не стесняется удивить роскошными подарками. При этом рядом с дорогими презентами Ольга нередко появляется в домашнем виде и в коротеньких пижамах. Не так давно звезад похвасталась так роскошным букетом от возлюбленного Давы.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".