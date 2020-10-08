Повышение зарплат для учителей, которое предусмотрено соответствующим постановлением Кабмина отложено до 2022 года

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины.

Причина этого – нехватка в Госбюджете на 2020 год 50 млрд гривен, необходимых для повышения заработных плат. Поэтому данное повышение не отменили, особо отметили в ведомстве, а перенесли на 31 декабря 2021 года.

"В связи с отсутствием инфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления", – объяснили в министерстве, вновь акцентировав внимание на том, что данное решение правительства не отменено, а всего лишь отложено.

Ранее мы писали, что в Госбюджете на следующий год предусмотрены финансы на увеличение окладов и зарплат работников образовательной сферы. Об этом информирует Министерство образования.

Так, согласно данным ведомства, в следующем году должностной оклад работника первого тарифного разряда изменится два раза: с 1 января он составит 2670 гривен, а с 1 июля - 2893 гривен (на 20 и 8,3% соответственно).

Уточняется, что в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования на реализацию постановления Кабмина, касающегося повышения зарплаты педагогов, правительство поручило Минобразования подготовить проект решения о приостановлении действия данного постановления до 31 декабря 2021 года.

"Отсрочка не предусматривает изменений в условиях оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников, действующих на сегодня, а именно: установление доплат, надбавок, повышений должностных окладов", – добавили в министерстве образования и науки.

Уже в ближайшем будущем для Украины могут стать реальностью регулярные задержки с выплатами пенсий. Дело в том, что плательщики задолжали Пенсионному фонду гигантскую сумму – двадцать с половиной миллиардов гривен. Более половины её, около 11 миллиардов, должны физические лица-предприниматели. Таким образом, платить пенсии постепенно становится нечем.

Прежде ситуацию до некоторой степени спасало Государственное казначейство, одалживая деньги Пенсионному фонду. Однако теперь он уже не может получать новые кредиты, пока не расплатится по старым.

Это ведёт к росту дефицита бюджета ПФУ. Всего за полгода, с января по июль нынешнего года, он увеличился с 23 до 34 миллиардов гривен, то есть на 11 миллиардов. Впрочем, в этом бюджете не учтены поступления средств из казны, гарантированные государством.

Однако на 2021 год в проекте государственного бюджета на пенсионное обеспечение выделено больше средств, чем когда-либо за всю нашу историю – 203 миллиарда 800 миллионов гривен.

Напомним, выплата надбавок к зарплатам под угрозой срыва, в Кабмине раскрыли карты: кто рискует остаться без денег.

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