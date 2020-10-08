Погода в Украине 8 октября неприятно удивит переменами, грозовые дожди «захватят» новые регионы

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, сообщает Politeka.

Так, особенно сильным сегодня будет удар погоды на западной части страны. Грозовые дожди спровоцируют похолодание до 14-19 тепла. Ночью же воздух остынет до 10-14 по Цельсию.

Похожая ситуация будет и на севере страны. Дожди с грозами накроют всех, кроме жителей Сумской области. Здесь ожидается 17-21 градус со знаком «плюс». А вот ночью резко похолодает: от 11 до 15 по Цельсию.

Частичные осадки будут и в центральных регионах. В частности, непогода ожидается в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. Воздух в светлое время суток побалует комфортными 17-23 градусами тепла. А вот ночью резко похолодает: от 11 до 14 по Цельсию.

На юге Украины грозовые дожди пройдут с Одесской области. Несмотря на это, воздух прогреется до 21-24 градусов по Цельсию. Ночью же похолодает до 15-18 градусов.

А вот украинцам на севере дожди явно не страшны. Здесь осень побалует небольшой облачностью и дневными 21-23 градусами тепла. Ночью, правда, резко похолодает: от 6 до 10 градусов.

Жителей Киева и области, согласно прогнозу синоптиков, сегодня ждет настоящее испытание: грозовые дожди будут сопровождаться 17-20 со знаком «плюс». Ночью их сменят 12-15 по Цельсию.

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