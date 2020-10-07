Летняя погода еще побалует украинцев, задержавшись до конца месяца
Об этом рассказала сотрудник Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, передает Politeka, ссылаясь на УНИАН.
По ее словам, нынешняя зима вряд ли будет морозной: такая вероятность составляет лишь 10%.
"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", – говорит специалист.
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В свою очередь, синоптик Вера Балабух говорит, что этой зимой украинцев ждет мало снега, однако страну накроют оттепели и ледяные дожди, уточняет Обозреватель.
Что же касается декабря, то в этом месяце нас ожидает плюсовая температура, под Новый год, возможно, пойдет снег.
Народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что в декабре нас ждет плюсовая температура и днем, и ночью, похолодание в страну придет лишь после Дня святого Николая. Перед Новым годом Деркач прогнозирует небольшие заморозки и снег.
Politeka писала, что погода в Украине 7 октября расстроит украинцев, не успевших насладиться бабьим летом. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Согласно свежему прогнозу, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, которые повлияют и на температуру воздуха.
Так, на Западе страны пройдут дожди. Температура воздуха опустится до 17-19 градусов. В центральных регионах также ожидаются осадки. Днем столбики термометра прогреются до 17-21 градуса тепла.
На Юге и Севере тоже ожидаются дожди. В северных областях температура днем поднимется до 17-19 градусов, а вот на Юге, традиционно, будет теплее. Днем столбики термометра прогреются до 22-25 градусов.
Не пострадают от дождей только восточные регионы. Жителям Востока удастся насладиться последними теплыми денечками. Температура воздуха здесь прогреется до 21-24 градусов тепла. В Киеве 7 октября будет дождливо и пасмурно. Днем столбики термометра поднимутся до 17-19 градусов, а ночью температура опустится до 13-15 градусов тепла.
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