Какой будет погода осенью и зимой

Летняя погода еще побалует украинцев, задержавшись до конца месяца

Об этом рассказала сотрудник Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, передает Politeka, ссылаясь на УНИАН.

По ее словам, нынешняя зима вряд ли будет морозной: такая вероятность составляет лишь 10%.

"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", – говорит специалист.

В свою очередь, синоптик Вера Балабух говорит, что этой зимой украинцев ждет мало снега, однако страну накроют оттепели и ледяные дожди, уточняет Обозреватель.

Что же касается декабря, то в этом месяце нас ожидает плюсовая температура, под Новый год, возможно, пойдет снег.

Народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что в декабре нас ждет плюсовая температура и днем, и ночью, похолодание в страну придет лишь после Дня святого Николая. Перед Новым годом Деркач прогнозирует небольшие заморозки и снег.

Politeka писала, что погода в Украине 7 октября расстроит украинцев, не успевших насладиться бабьим летом. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Согласно свежему прогнозу, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, которые повлияют и на температуру воздуха.

Так, на Западе страны пройдут дожди. Температура воздуха опустится до 17-19 градусов. В центральных регионах также ожидаются осадки. Днем столбики термометра прогреются до 17-21 градуса тепла.

На Юге и Севере тоже ожидаются дожди. В северных областях температура днем поднимется до 17-19 градусов, а вот на Юге, традиционно, будет теплее. Днем столбики термометра прогреются до 22-25 градусов.

Не пострадают от дождей только восточные регионы. Жителям Востока удастся насладиться последними теплыми денечками. Температура воздуха здесь прогреется до 21-24 градусов тепла. В Киеве 7 октября будет дождливо и пасмурно. Днем столбики термометра поднимутся до 17-19 градусов, а ночью температура опустится до 13-15 градусов тепла.

Напомним, что разрушительная стихия несется на Украину, Киев в эпицентре: объявлено штормовое предупреждение.

Как Politeka писала, что стихия обрушилась на Украину, города превратились в Венецию: кадры бедствия.

Также Politeka сообщала, что мощный атмосферный фронт разделит Украину, свежий прогноз погоды: "грозовые дожди и...".