71-летняя певица Алла Пугачева впечатлила моложавым видом в ярком наряде

Как передает Politeka.net, забавное видео с примадонной появилось в ТикТок ее мужа, российского комика Максима Галкина. Пугачева была одета в красивую юбку и яркий красный свитер. Образ дополняли красные гетры.

Певица стояла возле двери и позировала на камеру, пока Галкин ее снимал.

«Какая красотка! А!», - проговаривает комик.

Пугачева не растерялась и решила задрать ногу перед мужем.

«Отхватил себе жар-птицу!», - подметила Пугачева, игриво смотря в камеру.

В молодежной сети видео с примадонной собрало почти 4 миллиона просмотров. В комментариях мнение по поводу внешности Пугачевой сильно отличались.

«Талант, красоту у нее не отнять, она великая женщина, ее звезда горит очень ярко», «Жар-птица на ногах еле стоит) Об столб держится еле еле», «Алла конечно огонь женщина», «Почему-то грустно на это смотреть», «Жар-птица! Только просроченная», «Еле разговаривает. Совсем сдала», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети появился атмосферный снимок, в котором передалась "целая эпоха". На фото молодая Пугачева была в окружении других звезд, в том числе своей дочки Кристины Орбакайте, экс-вокалиста А-Студио Батырхана Шукенова и рок-музыканта Владимира Кузьмина.

Напомним, что всплыли пикантные подробности из шальной молодости Пугачевой: "Алла любила...".

Как сообщала Politeka, 71-летняя Пугачева устроила горячие танцы с Галкиным: "Аллуся - отпад!".

Также Politeka писала, что кокетливая Алла Пугачева с мороженым заставила глотать слюнки: "Приятного аппетита!", редкое фото.