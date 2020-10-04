Російський журналіст Михайло Садчиков розповів про дружбу Олександр Кальянова з Аллою Пугачовою та Ігорем Ніколаєвим

Як повідомляє Politeka, посилаючись на видання Стархіт, журналіст вперше побачив Кальянова в далекому 1984 році.

"Коли Алла Борисівна приїжджала в Ленінград на гастролі. Про молодого і перспективного музиканта чув від Ігоря Ніколаєва, ось і представився випадок поспілкуватися особисто", - розповідає Садчиков.

Пугачова в ті часи наполегливо радила Кальянову зайнятися сольною кар'єрою, а до цього така ж пропозиція надходила йому від легендарного Володимира Висоцького.

"Ми багато спілкувалися з Володимиром Семеновичем. Він ще тоді зауважив: "Олександре, ви не співаєте? У вас такий характерний тембр! Спробуйте!"- розповідав Олександр Кальянов.

Садчиков, в свою чергу, згадує, що Кальянов завжди був душею компанії і вмів підтримати будь-яку розмову. також в ті роки він любив випити з Аллою Пугачовою.

"Алла любила говорити мені:" Ми з тобою товариші по чарці, а це крутіше, ніж друзі!",- згадував Олександр Кальянов.

В одну з останніх зустрічей Кальянов розповів Садчикову, що вже не є "товаришем по чарці" Пугачової.

"Наше коло спілкування змінилося, ми іноді передзвонюємося, спілкуємося, але як я любив її, так дуже і люблю в хорошому сенсі цього слова, як жінку", – ділився сокровенним Кальянов.

Також журналіст упевнений в тому, що своєму успіху Кальянов зобов'язаний не однієї лише Пугачової, але і Ігорю Ніколаєву.

"Ігор-першокласний музикант, композитор, який знає собі ціну. Якось його запитав, чому він не пише мюзикл, на що почув: "Міша, буде замовлення – буде і мюзикл". Це говорить про те, що Миколаїв – прагматична людина, і те, що він безкоштовно написав для Кальянова цілий альбом, говорить багато про що", – додав Михайло Садчиков.

Раніше ми писали, що російська виконавиця Алла Пугачова повідомила про смерть близького друга. Про це зірка написала у себе в Instagram. Пугачова супроводила пост фотографією покійного.

"Пішов з життя Олександр Кальянов. Близький друг і соратник, частина мого творчого життя. Слухайте його пісні і згадайте його. Царство йому Небесне", - написала примадонна.

У коментарях шанувальники і відомі зірки залишили слова співчуття. Відписався під постом і відомий співак Микола Басков, залишивши смайлики рук в молитві.

"Який жах. Сил вам, Алла Борисівна!", "Дуже хороший співак з дитинства, як шкода"," Старе кафе, вірні друзі і нічого повернути не можна", " Царство Небесне! Вічна пам'ять", " Господи Алла Борисівна я в шоці... У мене слів немає... Я вас благаю, бережіть себе! Ви наша найрідніша і найкраща на землі!", "Куди всі йдуть, куди", - пишуть користувачі Мережі.

Рідкісні фото Алли Пугачової з'явилися в мережі і наробили багато шуму. В Instagram були опубліковані знімки на яких Примадонна відпочиває за сигареткою, і, схоже не знає, що її фотографують. На знімках Пугачова вийшла не кращим чином. Незважаючи на те, що вельми охайно одягнена в джинси і білу футболку. Наряд доповнюють добре підібрані прикраси. Волосся артистки акуратно укладені.

Думки користувачів Мережі щодо кадрів розділилися. Одні були здивовані, побачивши знамениту артистку в такій обстановці, в той же час дуже багатьох обурило, що хтось публікує подібні кадри.

Російська виконавиця Алла Пугачова збентежила дикими танцями на сцені. На одній з фан-сторінок артистки з'явилося архівне відео, на якому співачка феєрично запалювала на сцені.

Ще молода Пугачова була одягнена в неймовірно відверту сукню. По-перше, воно було дуже коротким. По-друге, мало досить непристойне для тих часів декольте. Образ артистка доповнила чорним беретом.

Алла Пугачова в супроводі ансамблю співала, а потім дуже активно стрибала і танцювала на сцені. Вона виглядала дуже веселою і життєрадісною.

"Давно я з вами танцями Аллуськи не ділилася. Прошу до Вашої уваги ... #гарний настрій #її ноги зведуть з розуму всіх #ноги", - підписали знімок автори аккаунта.

Нагадавши, пішла з життя відома Українка, подробиці трагедії.

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова довела народного артиста України до напівобморока: "це я крута".

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