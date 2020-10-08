56-летняя певица Алена Апина стала гостьей шоу Максима Галкина «Музыкалити», которое выходит на Ютуб

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из Инстаграма российского комика, в котором он опубликовал видео-анонс передачи. На ролике Галкин стоял рядом со звездой 90-х Апиной и популярным ТикТокером Даней Милохиным. Все трое исполнили ТикТок танец под песню Апиной.

«Встречайте новую битву поколений! Главный тик-токер @danya_milokhin и легендарный ой-лёхер @neapina сошлись в горячем споре о свежих треках!», - подписал видео Галкин.

В комментариях началось бурное обсуждение внешнего вида Алены Апиной. Сразу десятки поклонников обратили внимание на то, что с первого взгляда Апина невероятно сильно похожа на ведущую «Орла и решки» Настю Ивлееву.

«Сначала подумала, что Ивлеева слева», «ага, молодеют наши звёзды на глазах, я думала Рудковская», «Бабушка Ивлеевой!)», «Милохин уже и сюда добрался», «Никогда бы её не узнала, если б не было подписи», «Блин, я первые несколько секунд думала что это Настя Ивлеева)», «Апину не узнать, перебор с филлерами, всё надо делать в меру!», - пишут пользователи сети.

Как известно, в шоу «Музыкалити» представители разных поколений слушают треки друг друга и оценивают их.

Напомним, что Ивлеева поразила баснословно дорогим отдыхом на Мальдивах.

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