29-річна російська телеведуча і блогер Настя Івлєєва і її чоловік репер Елджей влаштували собі реально розкішний відпочинок

Подружжя полетіло на Мальдіви і зняло віллу Lux North Male Atoll на березі Індійського океану, доба проживання на якій коштує 760 тисяч рублів, передає "Комсомольська правда".

На віллі площею майже тисяча квадратних метрів, яка входить в комплекс особняків на березі, є власний причал для катера, майданчик для засмагання, басейн і бар.

Ще одна "фішка" вілли в тому, що в ній – скляна підлога, і можна бачити, як практично під ногами плавають морські черепахи.

Раніше в інтерв'ю Івлєєва, яка є однією з найуспішніших і високооплачуваних героїнь Інстаграма, розповідала, що відпочинок – це те, на чому вона не стане економити. Відзначимо, що дівчина – дуже небідна особистість, оскільки заробляє більш ніж достатньо. Вона часто публікує в соцмережі кадри розкішного життя, а нещодавно похвалилася покупкою автомобіля Lamborghini Aventador.

Не проти похвалитися достатком і чоловік Насті. Так, нещодавно Елджей показав всім нове придбання – гвинтокрил. На публікацію відреагувала і Івлєєва:

"Ееееее а чому я на решку на машині по заторах їду ?🥴" ,- написала вона.

Раніше ми розповідали про те, що зірка поділилася кадрами з бекстейджа своєї нової фотосесії. На двох коротких відео можна побачити, як Івлєєва старанно позує на камеру. Для цих зйомок вона постала в особливо зухвалому образі. На ній чорні джинси в обтяжку з металевим декором, а також короткий червоний топ, під який вона явно не стала надіти ліфчик.

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