29-річна російська телеведуча і блогер Настя Івлєєва і її чоловік репер Елджей влаштували собі реально розкішний відпочинок

Подружжя полетіло на Мальдіви і зняло віллу Lux North Male Atoll на березі Індійського океану, доба проживання на якій коштує 760 тисяч рублів, передає "Комсомольська правда".

На віллі площею майже тисяча квадратних метрів, яка входить в комплекс особняків на березі, є власний причал для катера, майданчик для засмагання, басейн і бар.

Ще одна "фішка" вілли в тому, що в ній – скляна підлога, і можна бачити, як практично під ногами плавають морські черепахи.

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Раніше в інтерв'ю Івлєєва, яка є однією з найуспішніших і високооплачуваних героїнь Інстаграма, розповідала, що відпочинок – це те, на чому вона не стане економити. Відзначимо, що дівчина – дуже небідна особистість, оскільки заробляє більш ніж достатньо. Вона часто публікує в соцмережі кадри розкішного життя, а нещодавно похвалилася покупкою автомобіля Lamborghini Aventador.

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Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ!💔 О Lamborghini Aventador😱 я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО!👊🏽 Я хочу поделиться с ВАМИ. Вы мои друзья, вы моя семья, вы моя аудитория, вы мои единомышленники и я расту у вас на глазах🙏🏽 Кто-то это принимает, а кто-то нет! Тем не менее, я счастлива делиться радостными новостями и всем новым, что происходит в моей жизни. Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте! Это охуенное чувство ахахах❤️ 740 л.с. 🔥🤤

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Не проти похвалитися достатком і чоловік Насті. Так, нещодавно Елджей показав всім нове придбання – гвинтокрил. На публікацію відреагувала і Івлєєва:

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☀️

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"Ееееее а чому я на решку на машині по заторах їду ?🥴" ,- написала вона.

Раніше ми розповідали про те, що зірка поділилася кадрами з бекстейджа своєї нової фотосесії. На двох коротких відео можна побачити, як Івлєєва старанно позує на камеру. Для цих зйомок вона постала в особливо зухвалому образі. На ній чорні джинси в обтяжку з металевим декором, а також короткий червоний топ, під який вона явно не стала надіти ліфчик.

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❤️🌹

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Нагадаємо, екс-коханець принизив Івлєєву з "Орла і решки": "Настюха повинна була...".

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