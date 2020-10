View this post on Instagram

Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ!💔 О Lamborghini Aventador😱 я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО!👊🏽 Я хочу поделиться с ВАМИ. Вы мои друзья, вы моя семья, вы моя аудитория, вы мои единомышленники и я расту у вас на глазах🙏🏽 Кто-то это принимает, а кто-то нет! Тем не менее, я счастлива делиться радостными новостями и всем новым, что происходит в моей жизни. Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте! Это охуенное чувство ахахах❤️ 740 л.с. 🔥🤤