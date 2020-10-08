Министерство социальной политики Украины обнародовало для общественноого обсуждения законопроект о компенсации затрат на уход за отдельными категориями лиц

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В документе сказано об одиноких пожилых украинцах, которые зачастую просят соцработников оказать им какую-то помощь: или дома или в домах престарелых.

Однако, вопрос оплаты в данном случает остается неотрегулированным. В пояснительной записке к документу сказано, что согласно Семейному кодексу содержать неработоспособных родителей и оказывать им материальную помощь должны их наследники, однако они зачастую не исполняют своих обязанностей.

"Пожилой человек оказывается в учреждении государственной или коммунальной формы собственности, представляющем социальные услуги и пребывает в нем на полном государственном содержании. После смерти такого лица наследники наследуют имущество и не компенсируют затраты, которые сделаны другими лицами", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому проектом предусмотрена возможность соцучреждениям оформлять договоры содержания, в которых будет указана оплата за услуги на уровне тех расценок, которые соцработники представляют при домашнем уходе. Но главное – на имущество тех, кто подпишет договоры содержания, наложат запрет на отчуждение: его будет невозможно ни продать, ни подарить.

Если же пожилой владелец имущества и не находится на содержании в госучреждении, однако признан недееспособным, на действия с его имуществом необходимо будет получать разрешение от службы опеки, которая, если будет против, то может заблокировать операции с имуществом.

Кроме того, наследники не получат имущество в наследство до того момента, пока не компенсируют все затраты соцслужбы на содержание родственника.

Компенсация с годами опеки над пожилым человеком может оказаться внушительной в денежном выражении. Так, по прайсу, сходить за продуктами сегодня стоит порядка 60 гривен, приготовление пищи - 40 гривен, уборка - до 90 гривен. Если украинец годами находится под присмотром, от его имущества может ничего не остаться.

Ранее мы писали, что украинские чиновники решили напомнить гражданам о том, как правильно и по закону получить наследство. Так, все зависит от степени родства. К примеру, нулевым налогом облагаются объекты наследства, которые были унаследованы членами семьи первой и второй степени родства. А вот наследникам, которые не имеют отношения к первой и второй степени, придется заплатить доход по ставке от 5 до 18 процентов.

Гражданам-резидентам, которые получают наследство от гражданина-резидента, и не относятся при этом к членам семьи первой и второй степени родства, придется заплатить налог на доходы физических лиц по ставке 5% и военный сбор по ставке 1,5% от стоимости любого наследства.

Объекты наследства, которые получают наследователи-нерезиденты от наследователя-резидента, облагаются налогом в размере 18% и военным сбором по ставке 1,5%.

Украинские чиновники решили рассказать о том, когда и сколько нужно будет заплатить налога новому владельцу недвижимости. Так, в случае перехода права собственности от одного владельца к другому, в течение календарного года налог начисляется для старого владельца. Начиная с первого января по начало того месяца, когда прекратилось право собственности на указанный объект.

Для нового владельца сумма налога будет начисляться, начиная с месяца, в котором он приобрел такое право.

Кроме того, чиновники рассказали о том, что налогоплательщики имеют право на обращение с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства для проведения сверки данных относительно:

Объектов жилой/нежилой недвижимости и их доли, которые находятся в собственности человека;

Размера обще площади;

Права на использование льготы при уплате налога;

Размера налоговой ставки;

Суммы начисленного налога.

Напомним, новый налог коснется недвижимости украинцев: в Раде раскрыли, сколько и за что сдерут

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