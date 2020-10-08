Кристина Асмус лишилась одной из своих самых ярких ролей

Так, руководитель творческого коллектива в театре имени Ермоловой Олег Меньшиков решил убрать из репертуара одну из популярных постановок.

«Такое бывает, что спектакли снимают с репертуара. Сегодня и завтра мы играем последние спектакли "Гамлет". Это самый хитовый наш спектакль, самый гастрольный. Даже если стояло несколько спектаклей в месяц, билеты раскупались в первые два дня продаж», — посетовала актриса на своей странице в «Инстаграм».

Асмус добавила, что репетировать эту постановку ей приходилось на девятом месяце беременности своей единственной дочкой Настей. А когда была назначена премьера, Кристину сразил недуг — звезда вышла на сцену с высокой температурой, но все равно справилась с ролью.

«Пожалуй, это будет существенная потеря для театра и для нашего зрителя. Но спектакли в хорошем тонусе живут, мне кажется, лет пять. И это было верное решение Олега Евгеньевича Меньшикова», — написала Асмус.

Судя по комментариям в Сети, зрители тек же будут скучать по спектаклю, но вот не по Асмус.

«Спектакль, конечно, космический, смотрела года 3 назад.. Мега! Асмус, конечно, как ложка дегтя в бочке меда, ну, это можно абстрагироваться!», - пишут в комментариях на официальной страничке театра в Инстаграм.

Напомним, ранее Асмус сообщила о серьезных проблемах со связками. На своей странице в Инстаграм актриса поделилась печальной новостью с фанатами – она находится в больнице.

Кристина рассказала, что потеряла голос и сейчас находится под наблюдением медиков: ей проводят ряд лечебных процедур.

Также Асмус призналась, что из-за загруженного графика ей не удается поспать и пять часов. Похоже, несмотря ни на что сбавлять обороты она не намерена.

Позже с Асмус случилась новая беда. Проснувшись утром она увидела, что все лицо, шею и спину ужасно обсыпало. Врачи поставили диагноз – аллергический дерматит.

Напомним, расшалившаяся Асмус показала длинный язык, не выдержал даже Тарзан.

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус в прозрачном белье ошеломила откровенными позами: "Русская Шэрон Стоун".

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