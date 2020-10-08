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Доллар отступит, гривна развернет курс валют в противоположную сторону: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 8 октября покажет скрытую силу гривны, которая спустя долгое время начнет атаковать.

Сто долларов сегодня потеряют несколько гривен. Межбанк откроется с показателя в 3,99 гривны. К средине прошлого дня доллар стоил 28,3246, но гривна решила «закрепить урок».

Курс валют 8 октября будет выглядеть так:

100 долларов – 2832,4 грн;

100 евро – 33,3303 грн.

Каникулы в школах Украины переносят, озвучены новые сроки: когда и сколько будут отдыхать дети

Осенние каникулы в украинских школах будут перенесены из-за пандемии и местных выборов.

Так, в Киеве уже приняли решение перенести каникулы на период 21-28 октября 2020 года.

В документе, который разослали по столичным школам, отмечается, что каникулы предлагается перенести с целью предотвращения распространения китайского вируса, а также создания безопасных условий во время подготовки и проведения местных выборов, которые пройдут в Украине 25 октября.

Отметим, что осенние каникулы в Украине были запланированы на 26 октября - 1 ноября.

Украинцев оставят без пенсий, срочное обращение ПФУ: «Принято решение о…»

Чиновники из Пенсионного фонда предупредили украинцев, что часть из них может остаться без выплат.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области.

«Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца», - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно действующего законодательства, место проживания пенсионеров не ограничивается. Тем не менее, чиновники прекращают выплаты средств, ссылаясь на собственные постановления.

Сборная Украины по футболу потерпела крупнейший разгром в истории

Сборная Украины проиграла с крупным счетом 1:7 Франции в товарищеской встрече на выезде.

Стоит отметить, что в украинской сборной была обескровлена отсутствовали сразу 14 футболистов из-за травм и китайского вируса.

Отмечается, что гости пропустили уже на 9-й минуте.

Не прошло и получаса игры, как хозяева укрепили перевес. Жиру получил пас от Толиссо, обработал мяч и обводным ударом из-за пределов штрафной пробил в угол ворот.

На 34-й минуте счет был 3:0. Еще до перерыва на табло загорелась четверка. Неудачно сыграл Миколенко, который головой отправил мяч в собственные ворота после навеса с углового.

В начале второго тайма Украина смогла забить один мяч. Пятый мяч забил Толиссо, затем шестой и седьмой мячи забили Мбаппе и Гризманн.

Игра закончилась со счетом Франция - Украина 7:1