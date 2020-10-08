Politeka.net собрала самые яркие, красивые и неожиданные образы звезд на собственных свадьбах.
В 2008 году украинская поп-дива Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Для своей свадьбы выбрала необычный наряд: ее платье было бежевого цвета, а корсет украшала вышивка.
Ольга Бузова без лифчика эпично опозорилась перед публикой: "Подлизнула так подлизнула"
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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в 2007 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, и на своей свадьбе выглядела очень привлекательно. Уже потом звезда стала увлекаться алкоголем и растеряла свою природную красоту.
Легендарная Алла Пугачева ходила под венец аж пять раз, и каждый раз — в белом наряде. Не изменила своим вкусам Примадонна и во время свадебных церемоний с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным.
Настя Каменских после длительного тайного романа с Потапом все же сыграла пышную свадьбу в 2019 году. За праздник певица успела сменить несколько нарядов.
Ольга Бузова на своей свадьбе была настоящей красавицей. Хоть ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым и продержался всего четыре года и закончился скандальным разводом, свадебные фото до сих пор тешат сердца поклонников.
Напомним, постаревшие Пугачева и Ротару ошарашили внешним видом, без пластики больно смотреть.
Как сообщала Politeka, Ольга Бузова без лифчика эпично опозорилась перед публикой: "Подлизнула так подлизнула".
Также Politeka писала, что Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен".