Свадьбы знаменитостей – это особое событие, ведь к ним приковано внимание миллионов людей, и звездные невесты стараются продумать свой образ до мелочей

Politeka.net собрала самые яркие, красивые и неожиданные образы звезд на собственных свадьбах.

В 2008 году украинская поп-дива Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Для своей свадьбы выбрала необычный наряд: ее платье было бежевого цвета, а корсет украшала вышивка.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в 2007 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, и на своей свадьбе выглядела очень привлекательно. Уже потом звезда стала увлекаться алкоголем и растеряла свою природную красоту.

Легендарная Алла Пугачева ходила под венец аж пять раз, и каждый раз — в белом наряде. Не изменила своим вкусам Примадонна и во время свадебных церемоний с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным.

Настя Каменских после длительного тайного романа с Потапом все же сыграла пышную свадьбу в 2019 году. За праздник певица успела сменить несколько нарядов.

Ольга Бузова на своей свадьбе была настоящей красавицей. Хоть ее брак с футболистом Дмитрием Тарасовым и продержался всего четыре года и закончился скандальным разводом, свадебные фото до сих пор тешат сердца поклонников.

Напомним, постаревшие Пугачева и Ротару ошарашили внешним видом, без пластики больно смотреть.

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова без лифчика эпично опозорилась перед публикой: "Подлизнула так подлизнула".

Также Politeka писала, что Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен".