Далеко не всем везет с первого раза встретить настоящую любовь: и Ольга Фреймут, и Светлана Лобода, и другие знаменитости прошли через расставание, не сумев спасти брак

Politeka.net вспоминала, как выглядят первые мужья звезд, и собрала фото разрушенных пар.

Украинская певица Светлана Лобода несколько лет состояла в гражданском браке с Андреем Царем, от которого родила дочку Евангелину.

Телеведущая и участница «Танців з зірками» Ольга Фреймут впервые вышла замуж за главного режиссера «5 канала». Уже после этого брака она закрутила роман с британцем, от которого родила дочь Злату.

Певица Вера Брежнева до отношений с Константином Меладзе была замужем за миллионером Михаилом Киперманом.

Первым мужем коллеги Брежневой по "ВИА Гре" Анны Седоковой стал футболист Валентин Белькевич, которому она родила дочку. Брак продлился всего два года.

Ольга Бузова любит выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. И брак с футболистом Дмитрием Тарасовым не был исключением. В итоге, четыре года совместной жизни закончились громким разводом с обидами и скандалами.

Напомним, родные сестры Бузовой, Лободы, Асмус и Брежневой впечатлили внешностью, редкие фото.

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова без лифчика эпично опозорилась перед публикой: "Подлизнула так подлизнула".

Также Politeka писала, что Брежнева, Каменских, Фреймут и другие звезды показали лицо в морщинах: без макияжа не узнать.