У многих звезд, среди которых Кристина Асмус, Светлана Лобода, Ольга Бузова и Вера Брежнева, есть менее известные родственники, которым тоже есть чем похвастаться

Politeka.net собрала редкие фото, демонстрирующие, как сегодня выглядят сестры популярных артисток.

Скандальная актриса Кристина Асмус, которая сейчас находится в бракоразводном процессе с Гариком Харламовым, росла в многодетной семье. У нее есть две старшие и одна младшая сестры. Недавно актриса поделилась редким семейным фото, на котором четыре красавицы-сестры сидели вместе на одном диване.

У Веры Брежневой, как и у Асмус, есть три сестры. Старшая Галина живет за границей, а младшие близняшки Анастасия и Виктория частенько появляются в компании Веры. Виктория Галушка 10 лет была образцовой женой шоумена Александра Цекало и родила ему детей.

Очень близкие отношения связывают Светлану Лободу с ее младшей сестрой Ксенией. Девушки также очень похожи внешне: если бы Ксюша покрасила волосы в белый цвет, ее было бы сложно отличить от знаменитой сестры. Красотка не гонится за славой. Недавно она вышла замуж и вполне довольна своей жизнью.

Есть родная сестра и у звезды "Дом-2" Ольги Бузовой. Больше года поп-дива была в ссоре и даже не разговаривала с младшей на два года сестрой Анной, но сейчас девушки вновь восстановили отношения. Поговаривают, что Анна пыталась строить свою карьеру за счет знаменитой сестрички.

Напомним, расшалившаяся Асмус показала длинный язык, не выдержал даже Тарзан.

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова без лифчика эпично опозорилась перед публикой: "Подлизнула так подлизнула".

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