Многие знаменитости выступают за естественное старение и гордятся морщинами

Едва заметные или же почти не видимые морщинки выдают возраст звезд в реальности. Кто-то скрывает их под слоем косметики, кто-то колет филлеры или ботокс. А есть и те, кто не прячет свои якобы недостатки и даже показывает из с гордостью.

Представляем вашему вниманию топ фото звезд, которые показывают себя настоящих, не боятся критики и даже без макияжа выглядят отлично.

Алла Пугачева старательно прячет свою старость благодаря пластике и множественным косметическим процедурам. Звезда тем не менее также часто показывает себя без макияжа, чем удивляет сеть.

Ольга Сумская считается фанатами едва ли не богиней, ведь с естественной красотой выглядит очень привлекательно и постоянно подчеркивает: ей нравится выглядеть просто и не вычурно. Без косметики Ольга удивляет довольно молодым видом и подтянутой кожей.

Настя Каменских выступает за естественность, об этом она однажды рассказала в интервью:

«Я люблю морщины. Серьезно: считаю, что каждая морщинка — напоминание о прожитом, она делает женщину сексуальнее. Так что я принципиальный противник инъекций красоты и всевозможных улучшений, произведенных с помощью иголки или скальпеля», - отмечала ранее Настя.

Пилинги, чистки, массаж и другие более сложные процедуры делает звезда только у своего косметолога.

Вера Брежнева удивляет сразу дважды: то идеальными образами без макияжа, укладок и костюмов, то постаревшим видом. Стройная певица не скрывает недостатков, но при этом старается продемонстрировать, как можно их скрыть под слоем косметики. Впрочем, фанаты воспринимают звезду в любом виде позитивно.

Не так давно Ольга Фреймут также рассказала, что ее тоже коснулись возрастные изменения.

"Морщины - это мудрость, пусть будут. Я пользуюсь хорошими кремами, но инъекции НЕ колю принципиально. Моя икона стиля - королева Елизавета. Можете представить себе девяностолетний королеву на балконе, как она машет рукой подданным, а лицо у нее недвижимое от ботокса? Аристократы себе такого не могут позволить", – отметила Фреймут.

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