Модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с голливудским актером Брэдом Питтом, взбудоражила сеть пикантными фото

На своей странице в Instagram 27-летняя красотка регулярно радует поклонников снимками в купальниках, белье и просто смелых нарядах, передает Politeka.net. Наверняка, бывшим женам Брэда Питта — Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли — больно смотреть на фото молодой и горячей Николь.

Многие поклонники Питта говорят о схожести Потуральски с Анджелиной Джоли: такие же пухлые губы, пронзительный взгляд, точеная фигура.

Стоит отметить, что Николь Потуральски замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мэри, уних есть семилетний сын Эмиль. С Питтом модель впервые встретилась на вечеринке после премьеры его фильма "Однажды в... Голливуде" в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.

Информация о романе модели с Брэдом Питтом облетела таблоиды в августе этого года. Пару успели сфотографировать вместе в аэропорту Ле-Кастейе. Позже актер привез новую возлюбленную во французское поместье Шато Мираваль, где в 2014 году поженился с Джоли.

Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".

Как сообщала Politeka, новый конфликт разгорается между Анджелиной Джоли и Брэдом Питом, мира не будет: "Была в бешенстве".

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