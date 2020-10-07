Ким Кардашьян показала себя в соблазнительном домашнем образе

Звезда американских реалити-шоу поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Ким уже давно занимается своим бизнесом, выпуская нижнее белье для женщин собственного бренда. С недавних пор в ассортименте бренда появилась и комфортная домашняя одежда.

Кардашьян решила лично продемонстрировать, как выглядят выпускаемые ею вещи в домашней обстановке. Она опубликовала ряд фотографий, на которых позирует дома в бежевом костюме из штанов и куртки.

На одном из фото она расстегнула куртку, под которой оказался стильный спортивный лифчик, который еле вместил пышную грудь красотки. Формы Ким так и приковывают к себе взгляд.

Поклонники звезды пришли в восторг от ее снимков и тут же принялись буквально засыпать ее комплиментами.

Ранее мы писали, что Ким показала себя в смелом наряде, восхитив фанатов.

На фото Ким показала себя в синем топе и юбке. Красотка сидела на фоне моря, позируя на кресле. Волосы у Кардашьян были распущенными, а сама звезда соблазнительно выгнулась. На втором снимке красотка уже стояла и показывала свою фигуру, а на третьем уже продемонстрировала себя в коротком ролике, демонстрируя пышную грудь в топике.

Напомним, Ким Кардашьян восхитила огромным размером бюста в бесстыжем топе: "Действительно хочу... ".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян затянула безупречные ягодицы черной кожей: "Никто не сравнится".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула завидные размеры тесным бельем: "Выглядит идеально".