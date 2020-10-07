Скандальная балерина Анастасия Волочкова является самой рьяной поклонницей бани среди звезд шоу-бизнеса, но и другие знаменитости подхватили "тренд" и делятся откровенными фото из парилки

Оказывается, хорошенько попотеть, а затем нырнуть в чан любит не только Волочкова. К ней в этих утехах присоединились телеведущая Анфиса Чехова, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова и певица Наташа Королева, передает Politeka.net.

Волочкова на своей странице в Instagram с сумасшедшей регулярностью выкладывает фото и видео с банным веником в руках. При этом балерина позирует либо в мини-бикини, либо полностью обнаженной, даже во время исполнения коронного шпагата.

Страсть Волочковой к бане разделила также певица Наташа Королева, которая сейчас пытается отойти от скандала с изменами ее мужа Тарзана. Для принятия спа-процедур Королева недавно выбралась в загородный комплекс. Артистка, обмотавшись бирюзовым полотенцем и натянув традиционную шапочку для бани, позировала в дверях парилки и держала веники.

Любимую забаву Волочковой недавно решилась повторить и Анфиса Чехова. Пышногрудая телеведущая показала, как нежится в чане с водой.

"Вчера я испытала на себе все прелести русской бани. Вениками отходили, в чане сварили, эвкалиптом, лавандой и донником надышалась. И даже в хамаме полежала☺️ Вообще, я не фанат бани, но не попробовать банный обряд - это преступление! Многие сюда едут именно за этим😍 И я такой кайф вчера получила😋", - поделилась Анфиса.

Ольга Бузова, проведя день в лучшей бане Сочи, призвала поклонников заботиться о своем здоровье.

«Баня, массаж, чай с травами и свежий горный воздух… Я очень вас прошу, берегите своё здоровье, занимайтесь спортом и правильно питайтесь, бросайте вредные привычки и ведите здоровый образ жизни», - написала Бузова на своей странице в соцсети под снимком в бикини.

Напомним, любовница Тарзана решила добить Наташу Королеву новой порцией откровений: "Я была не одна".

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова без лифчика эпично опозорилась перед публикой: "Подлизнула так подлизнула".

Также Politeka писала, что Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен".