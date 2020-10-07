Популярный украинский певец Дмитрий Монатик поделился трогательным семейным фото с сыном

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм счастливый отец опубликовал архивные фото с сыном, включая снимок из роддома. Личные кадры певец опубликовал в честь дня рождения своего старшего сына Даниила.

«Однажды на мой вопрос тебе 4-летнему: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», ты дал ответ, который движет мной по сегодняшний день и будет это совершать в моем сознании, пока я есть на земле. Ты ответил: «папой»... Я тогда ощутил что-то, чего никогда не ощущал ранее, что-то, что пытаюсь отыскать в себе, каждый раз, когда душа на части рвется и мир пытается сбить с ног», - признался Монатик.

По словам артиста, после рождения сына все в его жизни перевернулось, засияло и закружилось. Он поблагодарил свою жену Ирину за чудесного сына.

Ирина Монатик также опубликовала у себя в Инстаграм фото с сыном, отметив, что хорошо помнит день его рождения.

«Этот день и эти слёзы счастья любимого мужа @monatik_official, лучшего папы на Земле, я запомню на всю жизнь», - призналась Ирина.

Поклонники пары бурно отреагировали на фото.

«Безграничная любовь», «Я не могууууу!!! Сердечко разрывается!», «Ох, Дима! пробрал до слез!», «Реву», - пишут люди.

Напомним, что пышногрудая жена Монатика ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".

Как сообщала Politeka, счастливый Монатик после слухов о беременности жены поделился личным фото: «Новый ритм».

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