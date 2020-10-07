Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски показала пышные формы с довольно пикантного ракурса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм.

Стоит отметить, что девушка привыкла покорять своей красотой не только на подиуме, но и на отдыхе. Каждый раз, надевая новый наряд, Эмили получает от преданных фанатов тысячи восхищенных комплиментов о том, как выглядит ее фигура. Поклонники пишут, что Эмили – настоящая волшебница.

Девушка не очень любит спорт, также она не отказывается от вкусных и высококалорийных блюд. Однако, ее фигура каким-то таинственным образом остается идеальной. Девушка говорит, что всё это благодаря сауне, детоксу организма и активным движениям во время прогулок.

Так, на последнем фото модель в коротком ярко-голубом платье сидит на стеклянном столике, задумчиво подперев рукой подбородок. Эмили полностью отражается в зеркале напротив стола, поэтому фанаты сполна могут насладиться всеми изгибами ее божественного тела с разных ракурсов.

На видео - подборка разных образов Ратаковски, но везде на ней откровенные и стильные наряды, что очень понравилось ее фанатам.

"Вся зимняя коллекция @nastygal уже доступна!", – подписала публикацию знаменитость.

Так, всего за 8 минут они успели поставить почти 75 тысяч лайков и оставить большое количество комментариев, в которых хвалят Эмили за ее природную красоту.

Ранее мы писали, что знаменитая супермодель Эмили Ратаковски подразнила загорелым телом в тонком мини-платье "зебры". В этот раз эффектная модель с удивительно стройной фигурой подразнила видом в довольно провокационных позах на диване. Девушка примерила ультра-тонкое платье с трендовым принтом зебры и дополнила его такой же шляпой с модным звериным принтом.

Словно потягивающаяся кошка, Эмили покрутилась перед объективом с разных сторон и смогла впечатлить фанатов. Девушка выглядела весьма смело, ведь довольно крошечная длинная наряда не смогла прикрыть ее длинные и загорелые ноги.

"Я так рада объявить, что я лицо новейшей коллекции @nastygal! Запуск через 5 дней. 🦓🦓 #nastygalftemrata #ad", - радостно объявила Эмили, объявляя о новом сотрудничестве.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.