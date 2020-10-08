Звездам вдвойне тяжело стареть, ведь они, как говорится, зарабатывают лицом
К сожалению, годы идут и никто еще не смог убежать от старости, пишет Politeka.net. Однако знаменитости всеми силами стараются выглядеть моложе.
В частности, российский певец Филипп Киркоров в свои 53 года решил поменять имидж и сделать модные африканские косички. Кроме того, артист выбирает яркие и дорогие наряды, а его дуэты с рэперами и известная песня "Цвет настроения синий" уже давно доказали, что Филипп не собирается стареть.
Бывшая жена Киркорова, Алла Пугачева, старательно молодится в свой 71 год. Примадонна российской эстрады выбирает стильные наряды. К слову, специалисты заметили, что артистка сделала подтяжку лица, шеи и блефаропластику.
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Звезда призналась, что считает себя старой, и иногда испытывает головокружения, но главное, "чтобы ножки ходили красивые до сих пор".
43-летний Николай Басков также придерживается самых модных и молодежных тенденций. Недавно певец заметно похудел, занялся спортом, а также сделал круговую подтяжку глаз, в чем сам признался.
Басков также сотрудничает с современными рэперами, записывая с ними хиты.
66-летняя Любовь Успенская, как и много лет назад, выбирает довольно смелые наряды, подчеркивающие ее достоинства. Правда, поклонники заметили - чтобы выглядеть моложе, артистка сделала пластическую операцию, из-за чего лицо звезды кажется кукольным.
Пользователи сети неоднозначно реагируют на столь смелы "выпады" звезды.
Среди молодящихся звезд зарубежной эстрады можно выделить певицу Мэрайю Кэри. Фигура 50-летней артистки уже далеко не так идеальна, как хотелось бы, но звезда часто молодится и выбирает смелые наряды, подчеркивающие ее изъяны.
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