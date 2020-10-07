Король поп-сцены Филипп Киркоров удивил поклонников новой внешностью

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, популярный певец Филипп Киркоров отправился в оккупированный Крым и похвастался, как проводит время в кругу близких.

Более того, Филипп Киркоров во время поездки решил отказаться от косичек и порадовал поклонников новой пышной прической.

"Как всегда получил не только мощный заряд энергии, но и самые мудрые советы по воспитанию и оцениванию молодых талантов. Благодарен за опыт, который пригодится уже завтра на конкурсе Детская Новая Волна, где я по традиции буду в кресле жюри", - говорится в подписи к опубликованным снимкам в Instagram.

Поклонники завалили короля поп-сцены лайками и восторженными комментариями. А некоторые пользователи поинтересовались у Киркорова, куда пропали его косички.

"Какие вы все молодцы. Дети - наше завтра. Пусть они будут счастливыми хотя бы сегодня у вас на новой волне", "Какой красивый", "Какие замечательные фотки! Хорошего вам настроения Филипп!", "Такие хорошие", "Уже без косичек", "А где косички?", "Фил, улыбка гнилая, начни смеяться по-другому, или когда нибудь злись....потому что судя по фото ,ты постоянно в разных местах,судя по нарядах ,у тебя много одежды ,но б**ть судя по улыбке то постоянно на одной волне ....харизма то слабенькая ....ты просто делай так , я злой , я простой ,я доволен", "Ты уже оттолкнул от себя зрителей на совсем..", - написали фанаты в комментариях.

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