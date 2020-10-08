Известная фитнес-модель Ана Чери с подружками устроила жаркий отдых на курорте

На кадрах Ана позировала в в крохотном бикини. Звезда позировала среди множества девушек, которые также надели купальники и солнцезащитные очки. Девушки аппетитно двигали пятыми точками. Кадры получились очень горячими и солнечными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто следующий!?!! Пометь друга", - написала красотка под кадрами.

Фанаты посмотрели видео почти 200 тысяч раз и написали комментарии:

"Это самая нескоординированная вещь, которую я когда-либо видел", "Что, во имя эпилептических припадков, здесь происходит?", "Еще есть время удалить это", "У первой девушки, второй справа, нет ритма ... ей нужно остановиться", "Белые девушки, которые не умеют танцевать", "У вас судороги или что-то в этом роде?", "Нереально", "Некоторые из движений этих женщин", "Похоже, у них зуд, который они не могут почесать".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери не забывает о работе и во время отдыха.

Звезда опубликовала фото натянув на себя костюм для занятий спортом, который сидел на ней просто идеально.

Черный топик подчеркнул пышную грудь, а бретельки оплели красивую, рельефную спинку.

Напомним, Ана Чери в "наряде Евы" показала загар в самых смелых местах

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