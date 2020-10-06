Американская фитнес-модель Ана Чери потрясла упругими ягодицами в компании подружек
Звезда сейчас проводит время на Мальдивах со своими друзьями и коллегами, сообщает Politeka.net. Модель регулярно делится оттуда не только кадрами своих тренировок, но и развлечений. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Так известная красотка опубликовала видео, на котором в компании своих красоток-подружек эффектно шевелила ягодицами под музыку.
При этом все красотки были в крохотных бикини на тончайших бретельках, а вот Чери в этот раз выбрала наряд поскромнее. Звезда надела оранжевое полупрозрачное платье для пляжа.
На первых кадрах красотки устроились на лестнице и горячо двигали пятыми точками, позже Чери с подружками забрались на кровать, где все выполнили такие же движения.
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"Кто следующий!?!! Отметьте друга 🤪🤪", - написала звезда, тем самым предлагая присоединяться к такому "флешмобу".
За час пост собрал более 50 тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети были в восторге от увиденного. Люди не только писали комплименты, но и признавались в любви жарким моделям.
"Ой, что творят эти соблазнительницы", - написал один из поклонников.
Напомним, Ана Чери показала результаты своих упражнений в розовом боди.
Смелый наряд обтянул и подчеркнул тонкую талию красотки. Также боди хорошо село на пышном бюсте звезды. Грудь выглядела очень привлекательно в столь прекрасном белье.
Ранее сообщалось, что Ана Чери приблизила камеру поближе, чтобы лучше показать самые жаркие места. Модель слегка расставила накаченные ножки и немного наклонилась.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье