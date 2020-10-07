Известная модель Ана Чери показала себя и рассказала об отправке

На фото Чери показалась без купальника. На звезда можно увидеть только повязку с бахромой, которая совсем немного прикрыла самое сокровенное снизу. Ана на втором фото сидела на коленях и развернулась спиной, демонстрируя подтянутое тело и идеальный загар. На первом кадре красотка уже соблазнительно выгнулась на пляже, демонстрируя свою грациозность и немного засветила грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я отправила специальный DM", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты нереальная", "Определенно люблю песчаные щеки и ты такая загорелая Ана", "Ты выглядишь так потрясающе", "Пальмы и 80 градусов", "Я удаляю весь песок", "Ух ты отлично выглядишь !!!", "Прекрасно, я могу помочь тебе с твоими песочными щеками", "Абсолютно шикарно, приятно прикоснуться к песочным щекам", "Замечательная малышка".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркий кадр из отдыха у бассейна.

На одном из таких фото она позировала в алом бикини с высокими лямками на бедрах и продемонстрировала идеально загорелую кожу, которую специально для большей изюминки фото измазала маслом.

Напомним, Ана Чери завела танцем упругих ягодиц в тренажерном зале

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