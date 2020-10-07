Украинская актриса Анна Саливанчук, ставшая известной после сериала "Сваты", рассказала о симптомах китайского вируса

Как пишет Politeka со ссылкой на КП в Украине, чувствует себя 35-летняя артистка очень плохо.

"Температура держится 37,6, два дня было 39,8. Тошнота, ломота, недомогание. Пропали вкусы, запахи, это самое отвратительное. Могла бы хоть шоколадкой себя порадовать, а так всё вкуса бумаги", – пожаловалась Анна.

Также актриса рассказала о том, что ей не сразу предоставили квалифицированную медпомощь.

"Как только узнала, позвонила к семейному врачу с вопросом, что делать. Она мне говорит: "Я в отпуске, меня заменяет другой человек". Хорошо, что есть платные клиники, но что делать людям, у которых нет денег? Недавно звонит медсестра моего семейного врача. Я говорю ей, что хотела бы, чтобы кто-то послушал мои легкие. На что мне: "Мы не можем к вам прийти". А для чего тогда семейный врач? Человек может и умереть так", – пожаловалась Анна Саливанчук.

Ранее мы писали, что звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук, которая недавно стала мамой во второй раз, заразилась китайским вирусом. Саливанчук рассказала, что сперва опасную болезнь выявили у ее мужа.

"Как бы хотелось взять все болезни, положить в сумочку и отправить плыть куда-то далеко, как в сказке, за тридесятое королевство. Но, к сожалению, мы не в сказке... Итак, рассказываю. Сначала симптомы были у мужа – недомогание, температура 37,6 и ломота в теле. Сдал анализ, результат положительный", - написала артистка.

Также Саливанчук сообщила о своих симптомах. Так, у нее температура поднялась до 39,8, появился кашель, ломота, недомогание. Артистка отметила, что ситуация усугубляется тем, что она кормящая мать.

"Вы понимаете, как это переживать кормящей маме?", - написала она.

Саливанчук рассказала и о том, как лечится. При этом она выразила большое недовольствие тем, как проходит диагностика болезни у нас в стране.

"Вообщем, пока сбиваю температуру парацетомолом и ношпой, принимаю витамин С и Д, от горла –Декатилен! Наблюдаем, что будет дальше! Кстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить... Берегите себя и не болейте", – подытожила актриса.

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