Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорили милым фото на фоне бассейна
Яркий снимок с Лизой и Гарри Галкиными появился на одной из фанатских страниц российского звездного семейства в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
На фото дети позируют на фоне бассейна. При этом Гарри одет в джинсовые шорты и белую майку, а его сестра – в милый розовый халатик. Брат приобнимает сестру за плечо и улыбается в камеру, а девочка лукаво смотрит на него с забавным выражением лица.
«Такие хорошенькие», - говорится в подписи к фото.
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Поклонники звездных деток активно комментируют снимок.
«Милые дети!», «Два солнышка», «А раньше Лизонька всегда обнимашки любила, Гарик не очень, а теперь молодец», «Потрясающая парочка, невозможно обаятельные и шедеврально красивые дети», «Какие вы сладкие, Галчата», «Как быстро подросли», - пишут люди.
Ранее мы писали, что дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина стали любимчиками публики.
На одной из фан-страниц звездной семейки опубликовали фото двойняшек, рожденных от суррогатной матери, которые ошеломили своей милотой.
Подросшие дети, были в белых футболках и максимально натурально позировали на камеру. Лиза с двумя косичками улыбнулась и наклонила голову набок. Гарри тоже слегка улыбнулся.
Напомним, неугомонный сын Пугачевой и Галкина поразил поведением, пострадала Лиза: «Они даже играют золотым…».
Как сообщала Politeka, подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью: "Сынок хорошеет, а Лизонька...".
Также Politeka писала, что трогательная дочь Пугачевой и Галкина покорила поступком на прогулке с папой: «Какая умница!».