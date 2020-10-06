Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорили милым фото на фоне бассейна

Яркий снимок с Лизой и Гарри Галкиными появился на одной из фанатских страниц российского звездного семейства в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото дети позируют на фоне бассейна. При этом Гарри одет в джинсовые шорты и белую майку, а его сестра – в милый розовый халатик. Брат приобнимает сестру за плечо и улыбается в камеру, а девочка лукаво смотрит на него с забавным выражением лица.

«Такие хорошенькие», - говорится в подписи к фото.

Поклонники звездных деток активно комментируют снимок.

«Милые дети!», «Два солнышка», «А раньше Лизонька всегда обнимашки любила, Гарик не очень, а теперь молодец», «Потрясающая парочка, невозможно обаятельные и шедеврально красивые дети», «Какие вы сладкие, Галчата», «Как быстро подросли», - пишут люди.

Ранее мы писали, что дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина стали любимчиками публики.

На одной из фан-страниц звездной семейки опубликовали фото двойняшек, рожденных от суррогатной матери, которые ошеломили своей милотой.

Подросшие дети, были в белых футболках и максимально натурально позировали на камеру. Лиза с двумя косичками улыбнулась и наклонила голову набок. Гарри тоже слегка улыбнулся.

Напомним, неугомонный сын Пугачевой и Галкина поразил поведением, пострадала Лиза: «Они даже играют золотым…».

Как сообщала Politeka, подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью: "Сынок хорошеет, а Лизонька...".

Также Politeka писала, что трогательная дочь Пугачевой и Галкина покорила поступком на прогулке с папой: «Какая умница!».