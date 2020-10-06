Чотири українські кредитні спілки вирішили здати свої ліцензії і піти з ринку. Їх членам розповіли, що тепер буде з зобов'язаннями за кредитами

Нацбанк прийняв рішення про відкликання ліцензії у наступних кредитних спілок: "Інвестиційний союз "Будова"," Ольвія", Лепта","Інтер-Інвест". Про це повідомили в прес-службі регулятора.

При цьому підкреслюється, що відкликання ліцензії не позбавляє кредитну спілку обов'язку виконувати свої зобов'язання перед її членами.

У свою чергу, члени кредитної спілки також повинні продовжувати виконувати свої зобов'язання за кредитами. Вони повинні виплатити всі заборгованості у встановлені терміни і в передбаченому договором розмірі.

В НБУ також нагадали про те, що кредитні спілки не входять до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А це означає, що у їх вкладників немає гарантії повернення коштів у разі їх банкрутства.

Додамо, що раніше стало відомо, що кожен другий українець не виплачує заборгованості за позиками. Про це писали "Українські новини” з посиланням на дані НБУ.

Так, станом на кінець серпня цього року обсяг виданих кредитів зріс на 2,8 млрд грн і склав в цілому 1,139 трлн грн. З них непрацюючі кредити склали 547,708 млрд грн. При цьому було помічено зниження частки проблемних кредитів

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