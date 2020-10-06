Украинцев предупредили о возможном росте цен на продукты и объяснили причины

Замдиректора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев сообщил, что в Украине ожидается рост стоимости продуктов на 5-10 %.

Кроме погоды на сельское хозяйство повлияли и другие факторы. В частности, в 2018 году депутаты Верховной Рады урезали половину зарплаты с ученых-аграриев на строительство бассейнов, пишет Голос.

В этом году не удалось реализовать с/х-потенциал

По словам Пугачева, меньший сбор зерна в Украине в 2020 году на 7-10 миллионов не приведет к катастрофе и люди не будут голодать.

После того как увеличатся цены на реализацию с/х-продукции, подорожания в супермаркетах можно ждать через месяц-два.

Уменьшить цены поможет импорт продуктов в Украину.

Кроме того, в значительной степени стоимость продуктов в супермаркете зависит от курса валют, поскольку импорт идет по мировым ценам.

Эксперт уверяет, что стремительного роста стоимости продуктов к концу этого года не ожидается, произойдет сезонный рост цен на 5-10 %, и в значительной степени он будет обеспечиваться спросом и уровнем импорта.

Напомним, эксперт Алексей Дорошенко, предупредил, что в 2021 году из-за резкого скачка курса доллара произойдет тотальное повышение цен практически на все товары/услуги.

На фоне обесценивания гривны вверх пойдут и цены на топливо в Украине. А из-за подорожания бензина могут измениться расценки на продукты питания в магазинах.

Ранее сообщалось - НБУ отметили, что в данный момент в Украине стремительно растут цены на автомобили и лекарства из-за ослабления национальной валюты.

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