Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, обтянула упругие места мини-шортами
Красотка показала фигуру, стоя в ванной комнате, пишет Politeka.net. Модель регулярно делится соблазнительными кадрами в своем Инстаграм.
Сьюзи в этот раз надела крохотные облегающие шортики, которые идеально подчеркнули ее упругие ягодицы и оголили "стальные", рельефные ножки.
Звезда немного выставила пятую точку назад, тем самым прибавив еще большего объема.
Для придачи пикантности кадру Сьюзи приподняла желтый топ. Таким образом, модель продемонстрировала и упругий животик.
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Волосы Кортес распустила, они слегка касались ягодиц.
Звезда сфотографировала себя в зеркало, чтоя у раковины.
"Не привыкай к тому, что делает тебя счастливым 😁 - ПЕДРО КАЛАБРЕС", - написала Кортес.
За 20 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети оценили совершенные рельефы модели и написали ей массу приятного.
Напомним, Сьюзи Кортес надела боди, которое подчеркнуло ее тонкую талию и красивую грудь.
Белье бледно-зеленого цвета выглядело идеально на фигуре красотки. Глубокое декольте оголило "шелковую" кожу знаменитости, а вырезы по бокам - бедра.
За шесть часов публикация собрала более 50 тысяч лайков и много комментариев.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала на четвереньках у бассейна. Сьюзи была в бикини из веревочек и белом топе. Волосы у модели были распущены, она смотрела прямо в объектив камеры. Девушка без стыда показывала аппетитные ягодицы и немного засветила свой бюст, который еле помещался в наряде.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в откровенном боди потрясла загорелыми "булочками": "Красивая кошечка".
Как сообщала Politeka, хозяйка самых красивых ягодиц устроила стриптиз на футбольном поле, засветив сладкие места.
Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц завлекла в кровать, оставшись в стрингах.