Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, обтянула упругие места мини-шортами

Красотка показала фигуру, стоя в ванной комнате, пишет Politeka.net. Модель регулярно делится соблазнительными кадрами в своем Инстаграм.

Сьюзи в этот раз надела крохотные облегающие шортики, которые идеально подчеркнули ее упругие ягодицы и оголили "стальные", рельефные ножки.

Звезда немного выставила пятую точку назад, тем самым прибавив еще большего объема.

Для придачи пикантности кадру Сьюзи приподняла желтый топ. Таким образом, модель продемонстрировала и упругий животик.

Волосы Кортес распустила, они слегка касались ягодиц.

Звезда сфотографировала себя в зеркало, чтоя у раковины.

"Не привыкай к тому, что делает тебя счастливым 😁 - ПЕДРО КАЛАБРЕС", - написала Кортес.

За 20 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили совершенные рельефы модели и написали ей массу приятного.

Напомним, Сьюзи Кортес надела боди, которое подчеркнуло ее тонкую талию и красивую грудь.

Белье бледно-зеленого цвета выглядело идеально на фигуре красотки. Глубокое декольте оголило "шелковую" кожу знаменитости, а вырезы по бокам - бедра.

За шесть часов публикация собрала более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала на четвереньках у бассейна. Сьюзи была в бикини из веревочек и белом топе. Волосы у модели были распущены, она смотрела прямо в объектив камеры. Девушка без стыда показывала аппетитные ягодицы и немного засветила свой бюст, который еле помещался в наряде.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в откровенном боди потрясла загорелыми "булочками": "Красивая кошечка".

Как сообщала Politeka, хозяйка самых красивых ягодиц устроила стриптиз на футбольном поле, засветив сладкие места.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц завлекла в кровать, оставшись в стрингах.