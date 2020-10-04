Популярная актриса и звезда комедийного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко умилила сеть новой фотографией

Как передает Politeka.net, на фан- странице артистки в Instagram появился совместный кадр Татьяны Кравченко с ее коллегой по сериалу Инной Королевой, которая сыграла дочку главной героини Валентины Будько.

На снимке две актрисы сидят на диване прижавших друг дружке, смотрят в кадр и улыбаются.

Фотография не смогла оставить равнодушными поклонников сериала, и они принялись с восторгом комментировать увиденное.

Некоторые заметили необычайное сходство актрис и приняли Королеву за настоящую дочку Татьяны Кравченко.

«Доча!! Хоть и киношная, но все равно доча», «Девочки» , «Такие родные...», «Доца.❤️❤️», «Какие красивые у вас с дочерью глаза», «Красотки!», «Вы такие молодцы.... Постоянно смотрю сериал. Спасибо вам», «Идеально подобранные актёры👍», «Валюха чудесный человек все вас. Обожаем», «Я прямо хочу встретится с Татьяной !!», «Ни один сериал так не смотрела как Сваты, могу хоть сколько пересматривать, актерский состав👏👍,музыка👍, сюжет 👍. Спасибо!!!», - пишут в сети.

К слову, Татьяна Кравченко - украинка за происхождением, из-за чего в первые годы своего творческого пути страдала из-за своего яркого акцента. Актриса бралась за любую работу и упорно следовала к своей цели - играть действительно достойные роли.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

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