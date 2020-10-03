Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху, растрогала откровениями о съемках популярного сериала "Сваты"

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось новое фото постаревшей звезды, на котором она предстала в черной футболке с длинным рукавом, поверх которой можно заметить крупный крестик на кожаном шнурке. Татьяна Кравченко также надела солнцезащитные очки в белой оправе, которые в помещении подняла на макушку. Несмотря на несколько мрачный образ, артистка улыбается с добродушными искрами в глазах.

"Пока снималась в «Сватах», жила динамичной жизнью, наполненной смыслом, готовилась к каждому сезону, к каждому съемочному дню. А когда все закончилось, было ощущение, что жизнь остановилась. Случилась даже небольшая депрессия, но помог мне справиться с ней театр", - идет речь в описании.

Пользователи социальной сети поддержали Татьяну Кравченко и оставили много теплых отзывов в комментариях:

"Если честно смотришь на Вас в сватах и реально думаешь, что это вы настоящая, это ваша жизнь.... Настолько все правдоподобно, настолько жизненно, что хочется приписать себе такую судьбу, таких сватов и тд.... Хочется, чтобы все семьи именно так жили, дружно, уверенно!!"; "Плачу вместе с вашей героиней всегда. Она такая живая,настоящая. Спасибо Вам огромное за Валюху. Она как будто подруга моя"; "Красотка, обожаю Вас и Ваши фильмы"; "Вы сильная женщина и красивая ❤️❤️❤️🙌🙌🙌🌹"; "Татьяна,,Вы замечательная, ну а грусть, она иногда посещает каждого".

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

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