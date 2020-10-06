Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски в блестящих чулках и черном костюме показала стильный образ

Модель несколько дней назад в социальной сети отметила, что на днях заключила контракт с брендом Nasty Gal и будет сотрудничать с ними. После чего в социальной сети на фан-аккаунтах начали публиковать лучшие последние образы знаменитости, участвующей в топовых показах, в самых разных образах.

Одним из самых удачных нарядов знаменитости фанаты посчитали тот, который Эмили дополнила блестящими украшениями и не менее яркими чулками. Ратаковски привыкла на съемках не укладывать волосы, очень боясь их испортить укладками, поэтому волнистые и блестящие локоны, намеренно уложены под естественный образ, привлекли очень много внимания.

Тоненький топ и мини-юбка удачно подчеркнули стройность Эмили, вот что написали фанаты:

«Я люблю тебя; просто романтичная малышка💛😊; Эмили, ты немного похожа на молодого Дэйва Гэхана)))) ❤️; Красиво💐; Икона стиля, очень соблазнительно, прям смущает своими образами; Действительно, дымно жарко🔥🔥; горячей нее только солнце; Любовь ✨😍; это просто превосходно, какая же стройная красавица❤️😍; Круто, ты такая стройная; задала всем жару этой позой❤️».

До этого эффектная модель с удивительно стройной фигурой подразнила видом в довольно провокационных позах на диване. Девушка примерила ультра-тонкое платье с трендовым принтом зебры и дополнила его такой же шляпой с модным звериным принтом.

Словно потягивающаяся кошка, Эмили покрутилась перед объективом с разных сторон и смогла впечатлить фанатов. Девушка выглядела весьма смело, ведь довольно крошечная длинная наряда не смогла прикрыть ее длинные и загорелые ноги.

«Я так рада объявить, что я лицо новейшей коллекции @nastygal! Запуск через 5 дней. 🦓🦓 #nastygalftemrata #ad», - радостно объявила Эмили, объявляя о новом сотрудничестве.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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