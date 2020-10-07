Золотое сечение помогло специалистам установить, кто из звезд обладает самой идеальной внешностью

Благодаря сечению эксперты сделали пропорциональное деление и узнали, у кого безупречные черты лица, пишет Politeka.net.

Итак, выяснилось, что актриса, бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Херд обладает идеальной формой носа. Орган на лице набрал 98% по симметричности.

Amber Heard, via http://net.photos Amber Heard, via http://net.photos by https://net.photos Hot Celebrities Gepostet von Celebrity Pictures am Freitag, 2. Oktober 2020

За Херд идет певица Ариана Гранде - 97,7%, третье место поделили - Тейлор Свифт и Скарлетт Йоханссон с 97,1%.

Ariana Grande just shared a snippet of her new music, and boy, does it sound amazing. --> http://bit.ly/2D8T65A Gepostet von J-14 Magazine am Mittwoch, 25. März 2020

Идеальная форма и разрез глаз у Натали Портман – целых 99%, за ней следует Скарлетт Йоханссон - 97,75%, далее - Белла Хадид - 97,65%.

Идеальные губы у модели и актрисы Кары Делевинь - 98,5%, затем у Эмили Ратаковски - 98,2%, третьей оказалась Кейт Мосс - 96,56%.

Kate Moss dressed in black nappa leather dungarees from the #FerragamoSS19 collection in a sultry editorial in the British Vogue. Gepostet von Salvatore Ferragamo am Montag, 20. Mai 2019

Хоть эти знаменитости и попали в список, как самые красивые девушки в мире, все же добились они этого разными способами. Одни поддерживают свою натуральную красоту, а другие же - с помощью пластических хирургов.

Так, примеру Белла Хадид прибегала к услугам специалистов и многое подправила на своем лице, как и Эмили Ратаковски, которая исправляла форму своих губ.

К слову, Арина Гранде исправляла нос, который впоследствии считается идеальным.

Напомним, Белла Хадид позировала в нерабочей обстановке. На одном из таких кадров звезда была не только без белья, но еще и с фаст-фудом в руках, которым прикрыла бюст.

«Я и мой буррито говорят тебе оставаться спокойными! Не только ради себя, но и буквально для всего мира и всех людей, которых вы любите...", - написала она.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

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