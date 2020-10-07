Золотое сечение помогло специалистам установить, кто из звезд обладает самой идеальной внешностью
Благодаря сечению эксперты сделали пропорциональное деление и узнали, у кого безупречные черты лица, пишет Politeka.net.
Итак, выяснилось, что актриса, бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Херд обладает идеальной формой носа. Орган на лице набрал 98% по симметричности.
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За Херд идет певица Ариана Гранде - 97,7%, третье место поделили - Тейлор Свифт и Скарлетт Йоханссон с 97,1%.
Идеальная форма и разрез глаз у Натали Портман – целых 99%, за ней следует Скарлетт Йоханссон - 97,75%, далее - Белла Хадид - 97,65%.
Идеальные губы у модели и актрисы Кары Делевинь - 98,5%, затем у Эмили Ратаковски - 98,2%, третьей оказалась Кейт Мосс - 96,56%.
Хоть эти знаменитости и попали в список, как самые красивые девушки в мире, все же добились они этого разными способами. Одни поддерживают свою натуральную красоту, а другие же - с помощью пластических хирургов.
Так, примеру Белла Хадид прибегала к услугам специалистов и многое подправила на своем лице, как и Эмили Ратаковски, которая исправляла форму своих губ.
К слову, Арина Гранде исправляла нос, который впоследствии считается идеальным.
Напомним, Белла Хадид позировала в нерабочей обстановке. На одном из таких кадров звезда была не только без белья, но еще и с фаст-фудом в руках, которым прикрыла бюст.
«Я и мой буррито говорят тебе оставаться спокойными! Не только ради себя, но и буквально для всего мира и всех людей, которых вы любите...", - написала она.
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