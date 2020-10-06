Стало известно, как украинцы относятся к возможному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Это следует из опроса, проведенного экспертами социологической службы Центра Разумкова, передает Politeka со ссылкой на Українські новини.

Так, готовы оплачивать коммунальные счета в случае, если тарифы повысятся, чуть более половины опрошенных респондентов, а именно 53,3%.

12,3% опрошенных украинцев категорически против такого развития событий, они заявляют, что в случае повышения тарифов платить перестанут вообще.

Многие не знают, как поступят в данной ситуации, таковых оказалось 34,4% из общего числа респондентов.

Издание сообщает, что опрос был проведен с 17 по 23 сентября во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву. Всего было опрошено 1,2 тысячи человек. Утверждается, что погрешность выборки не должна превышать 3%.

Ранее мы писали, что основания для подорожания коммуналки действительно есть. Об этом заявил эксперт по экономическим вопросам Олег Педзин.

Эксперт объяснил, что цена на газ в Украине зависит от того, что происходит на мировом рынке. И если там тарифы на газ начнут расти, то автоматически он подорожает и для украинских коммунальных предприятий. А вот что касается электроэнергии, то на сегодняшний день «Укрэнерго» поставляет электроэнергию по фиксированным тарифам для населения.

По прогнозу эксперта, в этом году цена на электричество скорее всего не изменится.

«Тем более, нужно понимать, что у нас на сегодняшний момент тарифы на услуги ЖКХ крайне политизированы. Однако до 25 октября никто ничего менять не будет. Дразнить электорат не будет никто. Думаю, что по газу цена может меняться. Все остальные виды платежей пройдем без каких-либо ценовых изменений», - заявил Пендзин.

По его словам, основания для повышения коммунальных платежей в 2021 году есть. Дело в том, что правительство собирается повысить на 35% минимальную зарплату. А в себестоимости тарифов заложена заработная плата.

«Если повышается минималка на 35%, то автоматически двигается вся тарифная сетка. Как следствие, резко увеличиваются затраты на труд и на себестоимость коммунальных тарифов. Поэтому будут подаваться предложения коммунальными предприятиями об увеличении тарифов на величину затрат, которые они будут дополнительно вкладывать в заработную плату», - подытожил эксперт.

Уже в ближайшем будущем для Украины могут стать реальностью регулярные задержки с выплатами пенсий

Дело в том, что плательщики задолжали Пенсионному фонду гигантскую сумму – двадцать с половиной миллиардов гривен. Более половины её, около 11 миллиардов, должны физические лица-предприниматели. Таким образом, платить пенсии постепенно становится нечем.

Прежде ситуацию до некоторой степени спасало Государственное казначейство, одалживая деньги Пенсионному фонду. Однако теперь он уже не может получать новые кредиты, пока не расплатится по старым.

В Украине предложили отменить оплату за транспортировку и доставку газа. Соответствующая петиция появилась на сайте Президента Украины.

"Мы жители Украины, требуем немедленного отмены оплаты за транспортировку и доставку газа!", - говорится в тексте обращения к президенту.

По словам автора петиции, у некоторых людей автономное отопление и к газу не имеют никакого отношения.

"Так почему человек должен платить за то, что не имеет? Зачем платить за то, чем не пользуется?", - задается она вопросом.

Напомним, тарифы на коммуналку, "Нафтогаз" объявил украинцам цены на октябрь: как изменились суммы.

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