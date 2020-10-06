Украинцы могут получать пенсию от другого государства

Об этом сообщает "Первый деловой" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Это возможно в тех случаях, когда между Украиной и другой страной существует соответствующий договор о выплате пенсии гражданину Украины этим государством.

Так, при наличии такого договора гражданин Украины должен получить пенсию от страны, в которой трудился, за все отработанное там время. Кроме этого, в нашей стране ему начисляется трудовой стаж.

Чтобы получить пенсию нужно иметь не менее 20 лет стажа.

Если же украинец трудился в стране, с которой Украина не заключила договор о пенсионном обеспечении, то время работы в этой стране не засчитывается ему в общий трудовой стаж.

Страны, которые платят украинцам пенсии:

Португалия

Польша

Словакия

Чехия

Болгария

Литва

Эстония

Латвия

Испания

Напомним, доходы Пенсионного фонда в январе - сентябре текущего года составили 338,2 млрд грн, расходы - 355,4 млрд грн, а дефицит - 17,2 млрд грн. Об этом сообщается на официальной странице ПФУ в Facebook.

Собственные доходы ПФ за январь - сентябрь составили 201,3 млрд грн (59,5% от общей суммы доходов), а средства госбюджета - 136,9 млрд грн (40,5%).

Для сравнения: в январе - августе 2020 года дефицит ПФ составлял 15,9 млрд грн.

Доходы Пенсионного фонда за январь - сентябрь 2020 года на 18,9 млрд грн (или на 5,9%) превысили соответствующий показатель за 9 месяцев прошлого года (338,2 млрд грн против 319,3 млрд грн).

Однако в текущем году выросли и расходы ПФУ, и его дефицит.

Так, план по поступлению средств от уплаты единого социального взноса за январь - сентябрь 2020 года недовыполнен на 8,5% (или 16,9 млрд грн). План составлял 198,4 млрд грн, а фактические поступления - 181,5 млрд грн.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль о том, что через 15 лет наша страна может оказаться в ситуации, когда не сможет выплачивать пенсии, поскольку количество пожилого населения будет очень велико.

Кроме того, он отметил, что из-за плачевной демографической ситуации скоро каждый работающий украинец будет вынужден содержать двух пенсионеров. Поэтому власть предлагает внедрить накопительную пенсионную систему, благодаря которой еще один вид пенсионных отчислений может появиться в следующем году.

Напомним про дыру в Пенсионном фонде: украинцам стоит приготовиться к перебоям с выплатами.

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