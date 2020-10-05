Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски в бежевом бикини показала фигуру во всей красе

Девушка не является ярой любительницей спорта, а также не исключает вредных продуктов во время съемки. Тем не менее фигура Эмили остается идеальной и тело очень стройное. Раскрывая секреты красоты, девушка подчеркивает: она просто ходит в сауну, проводит детокс организма и очень много двигается во время прогулок.

На одном из фото, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте, видно, как выглядит Эмили дома. В бежевом бикини и без макияжа она способна поразить любого.

Девушка не только старается сохранять естественную красоту, но еще и не отказывается от «радостей жизни». Она иногда есть фаст-фуд, любит красное вино и по утрам ест круассаны.

Мы также писали, что девушка фанатично боится повредить волосы и испортить кожу, потому ухаживает за ней очень тщательно, впрочем, на домашних фото Эмили всегда удивляет простым видом и всклоченными, спутанными волосами.

Делая селфи в зеркале, модель покорила всех снова уютным образом и жарким видом одновременно. Черное бикини выгодно смотрелось на девушке, которая показала себя в зеркале без макияжа и укладок:

"Hermosa; Супер-красивая ты и твой пупок; такую женщину вообще нельзя скрывать, создана для любви; какая сладкая девочка; спасибо, нужно больше таких кадров; малышка просто мечта; я думаю. Худее уже некуда!; О, черт возьми, девочка, вот так надо соблазнять; возьми. Думаю, мне придется это купить; Беллиссима 🔥🔥".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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