Известный украинский певец, Павел Зибров, порадовал поклонников фото с дочерью

Артист показал свою маленькую дочь, которая пошла в первый класс, а потом уже повзрослевшую, когда она получила степень магистра, передает Politeka.net.

"Как быстро летит время... дочь уже такая взрослая! Горжусь тобой @diana_zibrova 🌟... Вы помните свои школьные / студенческие годы? На мой взгляд это лучшие времена юношества 🙌🏼", - написал Зибров.

На каждом фото любящий отец находится рядом со своей красавицей-дочерью. А на фото 2003 года, когда Диана пошла в первый класс, можно заметить жену артиста, Марину.

Кадры тут же собрали массу комментариев и разлетелись по сети. Так в одной из групп предложили подписчикам написать, на кого, по их мнению, похожа Диана.

"Время летит очень быстро...Как думаете - @diana_zibrova похожа на звездного папу?", - написали авторы публикации.

Стоит отметить, что в общем оба поста, на странице певца и в группе, собрали тысячи лайков и много комментариев.

"Похожа)", "На маму похожа", "Красотка", "Похожа очень", "Копия мама, это очевидно!!!", "Красотка", "Похожа на маму", "Ему немедленно надо стричься, вернуть свой образ, как на первой фотке.👏👏 Благородная седина, короткая стрижка - и гораздо моложе выглядеть.👍👍 А дочь- красавица, на маму похожа😘", "Красивая у вас дочка", "Красивое фото. Да, я тоже все это помню, такие годы просто не забываются))))", " Да я помню свои студенческие годы, Было очень весело😀", "Очень-очень красивая👏 😍милая, нежная, хрупкая, как цветочек", - написали пользователи сети.

Напомним, Зибров назвал условия для перемирия Украины и России: "Когда РФ публично извинится и..."

Ранее Politeka сообщала, что Зибров оправдался за песни на русском языке ко Дню Независимости: "тогда и на немецком нельзя петь".

Также Politeka писала, что Зибров ответил на недовольство украинцев русскоязычными песнями: "Они сейчас правят балом"